 Türkiye’den ABD’ye İncirlik ve Kürecik tehdidi | TÜRKİYE | DW | 11.12.2019

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TÜRKİYE

Türkiye’den ABD’ye İncirlik ve Kürecik tehdidi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alması durumunda İncirlik ve Kürecik üslerindeki Amerikan varlığının gündeme gelebileceğini söyledi.

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ABD'de Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren yasa tasarısında uzlaşmasının ardından Türkiye'den İncirlik ve Kürecik çıkışı geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongre'den yaptırım kararı çıkması durumunda Adana'daki İncirlik üssü ile Malatya'da NATO radar sisteminin bulunduğu Kürecik üssünün gündeme getirilebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD Kongresindeki olumsuz havanın farkında olduklarını belirterek Trump yönetiminin tavrının belirleyici olacağı mesajı verdi. Dışişleri Bakanı, A Haber canlı yayınında "ABD Kongresinden yaptırım kararı çıkarsa, İncirlik'in statüsü gündeme gelebilir mi?" şeklindeki soruyu, "İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım" diye yanıtladı.

Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle Türkiye, ortağı olduğu F-35 savaş uçakları üretim programından çıkarılmıştı. Kongre'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde uzlaştığı tasarı, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının yasaklanmasını da öngörüyor.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35'lerin ortağı olduğunu ve F35'lerin S400'lerle bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak Türkiye'nin F-35 ve S400'lerle ilgili ABD ile devam eden süreçte yapıcı yaklaşımlarda bulunduğunu, ancak egemenlik haklarına müdahaleye izin vermeyeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "Biz herkesle çalışmak istiyoruz ama bu tür dayatmayla bir yere varılamayacağını Kongre üyelerinin de anlaması gerekiyor" dedi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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