Türkiye'deki seçimlere Almanya'dan ilk tepkiler

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine ilişkin resmi olmayan sonuçlar Almanya'da da yankı buldu.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir yaptığı açıklamada, seçimlere ilişkin karamsar bir tablo çizdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanması durumunda bile "son derece bölünmüş bir ülke" ile karşı karşıya kalacağını belirten Özdemir, meclis seçimlerinin geçici sonuçlarının da TBMM'yi şimdiye dek olmadığı kadar muhafazakar bir hale getirdiğini söyledi.

Yeşiller partili politikacı, milliyetçi aday Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici konuma geldiğini, bunun da Türkiye'nin ne kadar sağa kaydığının bir başka göstergesi olduğunu belirterek meclis aritmetiğindeki sağa kayışın "kadın hakları, LGBTİ hakları, insan hakları ve azınlık hakları açısından kesinlikle iyi bir haber olmadığını" kaydetti.

Seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığına dair elde bir veri bulunmadığını, ancak seçimlerin adil olmayan bir ortamda gerçekleştiğini savunan Özdemir, adayların medyaya adil şartlarda erişiminden bahsedilemeyeceğine, ayrıca muhalif politikacılarla gazetecilerin bir bölümünün hapis ya da sürgünde olduğuna işaret etti.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir Fotoğraf: Nadja Wohlleben/REUTERS

Almanya'daki seçim sonuçlarına da değinen Özdemir, Almanya'daki pek çok Türk seçmenin Erdoğan için oy kullanmasında Almanya'daki entegrasyon politikalarının başarısızlığının da rol oynadığını söyledi. Geçmişte Türkiye kökenlilere yönelik kapsayıcı politikalar izlenmediği eleştirisinde bulunan Özdemir, Almanya'daki tüm demokratik partilere "Bir yandan demokratmış gibi yapıp diğer yandan aşırı milliyetçi, köktenci tutumlara destek verme oyununun bir parçası olmaktan vazgeçin" çağrısı yaptı.

Roth: Erdoğan seçilirse ilişkiler zorlaşır

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth ise Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görünen sonucun beklentileri boşa çıkardığı mesajı verdi. "Bu, öncelikle demokratik ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye arzu eden herkes açısından iç karartıcı bir sonuçtur" diyen Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda kampanyalarını tüm sertliğiyle sürdüreceğini, "muhalefetin adayını itibarsızlaştırma ve inanılırlığını zayıflatma çabasına devam edeceğini" kaydetti.

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğini belirten Sosyal Demokrat Partili politikacı, "Türkiye en az 10 yıldır otoriter bir sistem yolundadır. Seçimler özgürce yapılmış olabilir ama adil değildi. Tüm devlet kurumları ve medya da büyük ölçüde Erdoğan ve rejimi tarafından kontrol ediliyor. Erdoğan yeniden seçilmesi durumunda bu durum Türkiye-Almanya ilişkilerini de zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın göreve devam etmesi durumunda Türkiye-AB ilişkileri konusunda da endişeli olduğunu söyleyen Roth, "Şu an yüzünü Avrupa'ya ve değerlerimize dönecek birine ihtiyacımız var ve bu kişi kesinlikle Erdoğan değil" dedi.

Alman Yeşiller partisinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller partisinin Eş Genel Başkanı Ricarda Lang, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti olarak desteklerinin süreceği mesajı verdi. Lang, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak "Parti olarak bu tür durumlarda da tutum takınmanın ve 'Demokratların yanındayız' demenin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller partisinin Eş Genel Başkanı Ricarda Lang Fotoğraf: Ina Fassbender/AFP

Hükümette Dışişleri Bakanlığını elinde bulunduran Yeşiller partisinin Eş Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Almanya'nın Ankara ile sığınmacı anlaşması dahil temasta kalmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Partisinin seçimler öncesinde Millet İttifakı'na verdiği desteğin özellikle de Almanya'da yaşayan seçmene yönelik net bir mesaj olduğunu belirten Lang, ancak aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından da bir fırsat olacağına inandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'deki muhalifler, gazeteciler, LGBTİ hareketi ve kadınların durumunun iyileşmesini umduğunu belirten Lang, "Bu insanların durumunun gelecekte biraz da olsa kolaylaşması beni çok mutlu eder" dedi.

DW / BK,TY

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