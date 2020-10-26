 Türkiye′deki Fransa vatandaşlarına güvenlik uyarısı | AVRUPA | DW | 27.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Türkiye'deki Fransa vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Müslüman ülkelerde yaşayan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

default

Fransa, derste Muhammed Peygamber karikatürleri kullanan bir öğretmenin İslamcıolduğu tahmin edilen saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaşanan gerginlik sonrası Fransız mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Mısır'daki El-Ezher Camii'nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib, Fransa'da bir öğretmenin radikal İslamcı olduğu tahmin edilen saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesini kınadı.

Fransa Ticaret Bakanı, Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Türk mallarına yönelik bir misilleme planlamadıklarını söyledi. Pek çok Müslüman ülkede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tepkiler bugün de sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki seyahat ve güvenlik duyuruları güncellenerek Türkiye, Endonezya, Bangladeş, Irak ve Moritanya İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni güvenlik uyarısı yapıldı. Uyarıda, bu ülkelerde yaşayan Fransa vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulunuldu.

Uyarıda, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermekten kaçınması ve kalabalık yerlere girmemesi istendi. Uyarıda ayrıca "seyahatlerde ve turistik yerlerde çok dikkatli olunması" çağrısı yapıldı.

Fransa ile Türkiye arasındaki gerginlik dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot çağrısı yapmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Gerginlik, Erdoğan’ın Macron’un Muhammed Peygamber karikatürlerinin gösterilmesinden vazgeçilmeyeceğini ve İslamcı çevrelere yönelik tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklamasının ardından Erdoğan’ın "Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tırmanmıştı. Fransa, Ankara Büyükelçisi’ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmış, bir çok Avrupa ülkesi Erdoğan’a tepki göstermişti.

Reuters,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild Türkei EU Frankreich

Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil 26.10.2020

Fransa Ticaret Bakanı, Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Türk mallarına yönelik bir misilleme planlamadıklarını söyledi. Pek çok Müslüman ülkede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tepkiler bugün de sürdü.

Bundestag | Claudia Roth Bundestagsvizepräsidentin leitet die 86. Sitzung des Bundestages

Roth'tan Erdoğan çıkışı 27.10.2020

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Macron'la ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Roth, "Erdoğan terbiye ve saygı sınırlarını aşıyor" dedi.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti 24.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'den Almanya ve Fransa'ya yüklenerek Avrupa'da İslam düşmanlığı yapıldığını söyledi. Erdoğan "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" diye konuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Welt: Türkiye'den yasa dışı göçte azalma

Alman Die Welt gazetesi, 2020 yılında Türkiye'den yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sayısının azaldığını bildirdi. Habere göre, göçmen sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 azalma meydana geldi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  