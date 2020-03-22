 Türkiye′de yeni koronavirüs tedbirleri | TÜRKİYE | DW | 22.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de yeni koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Restoranlar sadece paket servisi yapacak, 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak, işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek.

Türkiye'de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

Türkiye'de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine salgınla ile mücadele kapsamıdan ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, geceyarısından itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Lokanta ve restoranlarla pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları, bu anlara müşteri kabul etmemeleri sağlanacak, aksi halde işlem yapılacak.

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı hasta sayısının 947’ye, can kaybının da 21’e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşlara kurallara uyma ve evde kalma çağrısı yaptı. (22.03.2020)

Koronavirüs tedbirleri artıyor. Piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklandı; berber ve kuaförlerin faaliyetleri durduruluyor. (21.03.2020)

Koronavirüsten ölümlerin durdurulması ve salgının yavaşlatılması için “Evde Kal” çağrısına uymak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bu çağrıya kulak asmayanları toplum sağlığına ciddi tehdit görüyor. (21.03.2020)

Türkiye’deki mevcut durumu DW Türkçe’ye anlatan hekimler, “100 kişiye test istiyorsak 1-2’sine yapılıyor” diyerek hastanelerin tanı konmamış vakalarla dolu olduğunu söylüyor. (21.03.2020)

65 yaş ve üstündekiler sokağa çıkmada kısıtlama

İçişleri Bakanlığı daha önce de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge göndermişti. Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

Genelgede ihtiyaç olması halinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali ya da kaymakam başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacağı belirtilmişti.

Kalın: Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da koronavirüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulundu. Kalın "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz', 'Ben gencim, sağlıklıyım', 'Evde sıkıldık, dışarı çıkalım', 'Herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olanlara yönelik tedbirler de alınıyor. Bu çerçevede, icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Cumhurbaşkanı'nın icra ve iflas takiplerinin durudurlmasına ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneği” başvurularıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Selçuk koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya kısa çalışma ödeneği deniyor.

DW, DHA / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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