Türkiye'de vaka sayısı 9 bini aştı, can kaybı da 131'e yükseldi

29 Mart Pazar günü koronavirüs salgınına ilişkin önemli gelişmeler:

TSİ 20.10 Türkiye'de bugün 23 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki duruma ilişkin son bilgileri yayınladı. Buna göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında 23 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 131'e yükseldi. Bakanın verdiği bilgilere göre, bugün yapılan 9 bin 982 test sonucunda 1815 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı da 9 bin 217'ye çıktı. Sağlık Bakanı Koca, yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 568, entübe hasta sayısının da 394 olduğu bilgisini paylaştı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 105 olarak kaydedildi.

TSİ 16.45: Dünya genelinde vaka sayısı yaklaşık 680 bine yükseldi

ABD'deki Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 31 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise yaklaşık 680 bine ulaştı. Ancak uzmanlar tespit edilmeyen vakalar da olabileceğini, bu nedenle de sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'ne göre, dünya genelinde 124 bin 686 ile en fazla vaka ABD'de kaydedildi. ABD'yi 92 bin 472 ile İtalya, 82 bin 120 ile Çin izliyor. Avrupa'da virüsün en etkili olduğu ülkelerden İspanya'da 78 bin 797 vaka tespit edildi. Almanya'da ise vaka sayısının 58 bin 247 olduğu belirtiliyor. Almanya'yı 38 bin 309 ile İran ve 38 bin 105 ile Fransa takip ediyor.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise bu sayılar konusunda uyarıda bulunarak, "Şimdi herkes bu sayılara bakıyor, diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılıyor. Ancak bunlar anlık sayılar, her ülkede farklı bir işleyiş var ve her ülkenin içinde bulunduğu durum farklı" dedi.

Dünya'da koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke ABD. New York'ta bin yatak kapasiteli geçici hastane kuruldu

TSİ 14.50 Ankara Valiliği çocukların pazar yerlerine girişini yasakladı

İstanbul'un ardından Ankara'da da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çocukların pazar yerlerine ve süpermarketlere girişi yasaklandı. Ankara Valiliği, "il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı" gereğince yasaklandığını duyurdu.

Valilik ayrıca taksi ile şehirlerarası yolculukların ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının da yasaklandığını açıkladı. Türkiye'de şehirlerarası otobüs seyahatine kısıtlamalar getirilmişti.

TSİ 12.40: İran'da vaka sayısı 38 bini aştı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tespit edilen koronavirüs vaka sayısının son 24 saat içinde 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, aynı zaman zarfında hayatını kaybedenlerin sayısının da 123 artarak 2 bin 640'a çıktığı belirtildi.

TSİ 12.35: İspanya'da vaka sayısı 80 bine yaklaştı

İspanya Sağlık Bakanlığı son bir günde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 838 artarak 6 bin 528'e, vaka sayısının da 6 bin 549 artarak 78 bin 797'ye yükseldiğini duyurdu. İspanya, Avrupa ülkeleri içinde İtalya'nın ardından koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

İspanya'da can kaybı 800'ü aştı

TSİ 11.50 Johnson: Durum iyiye gitmeden önce kötüleşecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 milyon konuta gönderdiği mektupla vatandaşları zor bir dönemin geleceği konusunda uyardı. Mektubunda "Durumun daha iyiye gitmeden önce kötüleşeceğini biliyoruz" ifadesini kullanan Johnson, halka "evde kalın" çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı, hükümetin gereken hazırlıkları yaptığını, kurallara ne kadar uyulursa, o kadar çok insanın hayatının kurtulacağını ve o kadar erken normal hayata dönüleceğini belirtti. Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında bulunuyor. Koronavirüste yaşamını yitirenlerin sayısının 1020'yi aştığı ülkede, tespit edilen vaka sayısı da 17 bin 300 civarında.

TSİ 10.45: Çin'den ikinci bir dalga olabileceği uyarısı

Çin, koronavirüs salgınında ikinci bir dalga olabileceği uyarısı yaptı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'e ülke dışından gelenler arasında toplam 693 vaka tespit edildiğini, bunun da ikinci bir koronavirüs dalgasına yol açabileceğini söyledi. Çin'de geçen yedi gün içinde ülke dışından gelenlerde 313 vaka, ülke içinden ise sadece altı vaka tespit edilmişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 bin 400'den fazla kişi hastalığa yakalandı, 3 bin 300 kişi de yaşamını yitirdi.

Berlin'in önemli turistik yerlerinden Brandenburg Kapısı salgın nedeniyle oldukça tenha

TSİ 06.57: Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 389'a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 3 bin 965 kişi artarak 52 bin 547'ye yükseldi. Enstitü, son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 64 artarak 389'a yükseldiğini duyurdu.

TSİ 05.23: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de yapılabilir

Koronavirüs salgını nedeni ile iptal edilen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları, Japon medyasında yer alan haberlere göre 2021 yılının Temmuz ayında yapılacak. Japon televizyonu NHK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Japon organizatörlerin, Olimpiyatlar'ın başlangıç tarihi olarak, 23 Temmuz 2021 üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. NHK kanalına göre kapanış tarihi olarak da 8 Ağustos 2021 düşünülüyor.

TSİ 02.40: Trump New York'ta karantina istemiyor

Amerika Birleşİk Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen New York ve çevresinin karantinaya alınması fikrine karşı çıktı. Başkan Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarına talimat verdiğini ve karantina uygulaması yerine bu kurumların bölgede yaşayanlar için "seyahat bilgileri" hazırlayacağını ve tavsiye niteliğindeki bu bilgilerin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin valileri tarafından, hükümetle iş birliği içinde dağıtılacağını bildirdi. Trump daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'nin doğu sahillerindeki belli bir bölgenin, dış dünya ile bağlantısının kesilebileceğini ifade etmişti.

Reuters,dpa/ET, CÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe