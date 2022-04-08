Türkiye'de Romanlar: "Kaşık ekonomisiyle" yaşamak

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Türkiye’de Roman Toplulukları ve Yoksulluk Araştırması’na göre, Romanlar arasında işsizlik ortalama yüzde 77,5. DW Türkçe İstanbul Kuştepe’de Romanların hayatlarına konuk oldu, yaşanan sorunları bizzat onlardan dinledi.