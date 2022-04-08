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Türkiye'de Romanlar: "Kaşık ekonomisiyle" yaşamak

12 dakika önce

Türkiye’de Roman Toplulukları ve Yoksulluk Araştırması’na göre, Romanlar arasında işsizlik ortalama yüzde 77,5. DW Türkçe İstanbul Kuştepe’de Romanların hayatlarına konuk oldu, yaşanan sorunları bizzat onlardan dinledi.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-romanlar-ka%C5%9F%C4%B1k-ekonomisiyle-ya%C5%9Famak/video-61412219
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