Türkiye'de Romanlar: "Kaşık ekonomisiyle" yaşamak

PolitikaTürkiye'de Romanlar: "Kaşık ekonomisiyle" yaşamakTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitika12 dakika önce12 dakika önceTürkiye’de Roman Toplulukları ve Yoksulluk Araştırması’na göre, Romanlar arasında işsizlik ortalama yüzde 77,5. DW Türkçe İstanbul Kuştepe’de Romanların hayatlarına konuk oldu, yaşanan sorunları bizzat onlardan dinledi. https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-romanlar-ka%C5%9F%C4%B1k-ekonomisiyle-ya%C5%9Famak/video-61412219Reklam