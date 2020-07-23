 Türkiye’de hilafet tartışması | TÜRKİYE | DW | 27.07.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’de hilafet tartışması

Türkiye’de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından Gerçek Hayat dergisi tarafından başlatılan hilafet tartışması gündeme oturdu. AKP Sözcüsü Çelik "rejimle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlış" dedi.

Türkei Istanbul Freitagsgebet vor der Hagia Sophia (AFP/O. Kose)

Yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namazın 24 Temmuz'da kılınmasının ardından haftalık dergi Gerçek Hayat’ın son sayısının "Hilafet için Toparlanın" başlığı altında çıkması tartışma yarattı. 

Gerçek Hayat'ın Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer Twitter'da yaptığı paylaşımda derginin tartışma yaratan kapağını savundu.

Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. İki yayın da Albayrak Medya Grubu bünyesinde yer alıyor.

Diğer yandan CNN Türk’te hafta sonunda bir programa katılan Bilal Erdoğan’ın Harf Devrimi ile ilgili, "Japonya niye alfabesini değiştirmemiş? Çin niye alfabesini değiştirmedi? O zaman insan diyor ki, demek ki gelişmenin alfabeyle bir alakası yokmuş" şeklindeki ifadeleri de tartışmayı alevlendirdi.

AKP’den açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik konu ile tartışmaların sosyal medyada büyümesi üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu tartışmanın Türkiye’nin gündemi olmadığını belirterek, rejimle ilgili siyasal kamplaşma üretmenin "yanlış" olduğunu belirtti.

Çelik Türkiye Cumhuriyeti'nin "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olduğunu vurguladı.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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