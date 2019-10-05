 Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest | TÜRKİYE | DW | 07.10.2019

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TÜRKİYE

Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Türkiye’de gözaltına alınan yedi Alman vatandaşından dördünün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, geçen hafta Türkiye’de yedi Alman vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Sözcünün Pazartesi günü Berlin’de verdiği bilgilere göre, söz konusu kişilerin dördü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Söz konusu kişilere yönelik farklı suçlamalar yönetildiğini belirten sözcü, gözaltıların artmasına nedenine yönelik bir tespitte bulunulmadığını kaydetti. Sözcü gelişmelerin dikkatle izlendiğini de sözlerine ekledi. 

Kamu yayıncılık kuruluşu Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ise Türkiye'de gözaltına alınan altı Alman vatandaşından dördünün Pazar günü serbest bırakıldığını duyurdu. 

NDR'in haberinde Alman vatandaşlarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Söz konusu kişilere yurt dışı yasağı getirildiği ve haftada beş kere polise gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Halen gözaltında bulunan diğer iki Alman vatandaşı hakkında kararın ilgili mahkeme tarafından dört gün içinde verilmesi bekleniyor.

Mezopotomya haber ajansı ise Cumartesi günü Türkiye’de beş Alman vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuştu. 

Söz konusu Alman vatandaşlarının yasa dışı örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları şüphesi ile gözaltına alındıkları belirtilmişti. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı haberi teyit ederek, Ankara'daki Büyükelçiliğin gözaltına alınan Alman vatandaşları temasa geçtiğini açıklamıştı. 

Gözaltında olan Alman vatandaşlarından birinin Hamburg’da yaşayan bir anaokul öğretmeni olduğu, iki hafta önce ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gittiği belirtiliyor. 58 yaşındaki anaokul öğretmeninin Türkiye'den Almanya'ya dönerken Diyarbakır Havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Hamburglu öğretmen, yasadışı bir örgüte üye olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor. 


AFP,DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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