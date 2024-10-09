Türkiye'de Discord'a erişim engeli

Türkiye'de sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Tunç, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız" dedi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kadını öldürüp intihar eden Semih Çelik'e bazı sosyal medya platformlarında destek verildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sosyal medya platformu Discord'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kullanıcıların metin, ses ve video üzerinden iletişim kurabildiği Discord'a getirilen yasağı X hesabından duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak, belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

Adalet Bakanı Tunç daha önce yaptığı açıklamada da bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç, "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır" dedi.

Bakan Tunç, "Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Şiddet olaylarının ardından sosyal medyadaki içerikler tartışma konusu oldu Fotoğraf: Frank Schneider/imageBROKER/picture alliance

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından, sosyal medyal platformları Telegram ve Discord'da yaşanan zorbalıklarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. 'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır."

DW/CÖ,MK

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