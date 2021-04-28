Türkiye'de de görülen Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de ortaya çıktığını açıkladı. Bakan Koca, koronavirüsün Hindistan mutasyonunun bulaştığı belirlenen 5 kişinin İstanbul'da bulunduklarını ve karantinaya alındıklarını duyurdu.

Bunun üzerine gözler yeni varyantın ortaya çıktığı Hindistan'a çevrildi. Hindistan'daki durum ne? Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Nüfusu yaklaşık 1 milyar 380 milyon olan Hindistan'da günlük vaka sayısı 300 bini, günlük can kaybı da 3 bini geçti. Bu vaka artışının temel nedeninin Hindistan'da ortaya çıkan B.1.617 varyantı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları etkisinin olabileceği görüşünde.

Varyantın nasıl bir etkisi var?

Birçok ülkede enfeksiyonların bir anda yükselmesinin altında yeni varyantların etkisi olduğu bildirildi. Bunların başında, İngiltere örneği var. Bazı bilim insanları, Hint varyantının dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür "süper mutasyona" dönüşmüş olmasından endişeli. En son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Hindistan'daki durumla ilgili "derin endişe" taşıdığını söyledi. Hint varyantı, şimdiye kadar Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, ABD, Avustralya ve Singapur'da görüldü. Bugün de Türkiye'de beş kişide saptandığı açıklandı. İngiltere'de şimdiye kadar görülen vakalar arasında bu varyantı taşıyanların sayısı yüze yakın. Ancak bilim insanları, eldeki veriler ışığında bu varyantın vaka artışına sebep olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapamıyor.

Hindistan'da aşı sırası bekleyen insanlar

Aşı olmuş kişilere Hint varyantı bulaşabilir mi?

Virüsün üzerinde hücrelerin içine girmesini sağlayan ve dikeni andıran proteinler var. İşte Hint varyantında, bu proteinlerde meydana gelen iki mutasyon bulunuyor. Eğer virüse karşı vücutta üretilmiş bir antikor yoksa, kişi enfekte olduktan sonra virüs vücutta yayılıyor. Bilim insanları Covid-19 atlamış veya şimdiye kadar aşı yapmış kişilerin virüsün bu yeni formuna karşı, diğerlerine olduğu kadar dirençli olmayabileceği görüşünde. Bu da enfeksiyon sayılarını artırma ve aşıların yetersiz kalması gibi tehlikeleri içinde barındırıyor.

Hindistan varyantında farklı olan ne?

Hint varyantında bulunan mutasyonlar, E484Q ve E484K olarak isimlendiriliyor. Bu mutasyonlar daha önce Güney Afrika Brezilya varyantlarında da görülmüştü. İngiltere'deki bazı vakalarda, İngiliz varyantı olarak B.1.1.7'de Hint varyantında olan mutasyonlar da görüldü. Hint varyantında ayrıca, Kaliforniya varyantı B.1.429'da saptanan L452R gibi başka mutasyonların da olduğu biliniyor.

Ne kadar endişe verici?

DSÖ, Hint varyantını "ilgi konusu olan bir varyant" olarak sınıflandırıyor. Bu, varyantı izlendiği anlamına gelse de şu an için büyük bir endişe kaynağı olmadığı anlamına da geliyor. İngiltere'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'ndeki Covid-19 Genom Girişimi Direktörü Dr. Jeffrey Barrett, Hint varyantının son birkaç ay içinde düşük seviyelerde yayıldığını ve bunun İngiltere varyantı gibi hızlı bir şekilde yayılmadığı anlamına geldiğini öne sürdü. Ancak bilim insanlarından tehdidi farklı okuyanlar da var. Dahası, mevcut gelişmeler de haklı olabileceklerine işaret ediyor. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, tüm koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 60'ından fazlası, B.1.617 (Hint varyantı) kaynaklı. Ancak yetkililer, vaka sayılarının net bir sonuca varamayacak kadar düşük olduğunu görüşünde. Bu nedenle, Hindistan'daki enfeksiyonlardaki artışın sebebinin yeni ortaya çıkan Hint varyantı olup olmadığı belirsiz.

Gudrun Heise

© Deutsche Welle Türkçe