Türkiye'de akaryakıt fiyatları ikiye katlandı

Türkiye'de benzin fiyatı 2023'ün başından itibaren iki katını aştı. Ocak 2023'te 20,11 lira olan 95 oktan benzinin fiyatı son zamla 43,45 TL'ye çıktı. Motorinde ise artış yüzde 90'a ulaştı.

Türkiye'de bugünden tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,37 TL, motorinin litre fiyatına da 1,13 TL zam geldi Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 43,45 TL motorinin litre fiyatı 42,98 TL'ye çıktı.

Yılbaşında önce ÖTV zammı ile artan akaryakıt fiyatları ardından Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile değişmeye devam ediyor.

Son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar benzinde yüzde 26, motorinde yüzde 16 arttı. Ocak 2023'ten bu yana artış ise benzinde yüzde 116, motorinde yüzde 90 oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayınladığı son verilere göre 95 oktan benzinin fiyatı Ocak 2023'te 20,11 TL idi. Geçen 14 ayda fiyatlar yüzde 99 arttı. Şubat ayı ortalaması 40,11 TL oldu.

Motorinde de durum değişmedi. Ocak 2023'te litre başına 22,61 TL olan motorin fiyatı Şubat 2024'te yüzde 88 artışla ortalama 42,53 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatları bu düzeyleri ile tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında bulunsa da satın alma gücü üzerinden değerlendirildiğinde tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde akaryakıt fiyat artışlarının Türkiye'nin gerisinde kaldığı görülüyor.

EPDK verilerine göre Şubat 2024'te 27 AB ülkesinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1,696 Euro olurken fiyatlar 2023 başından bu yana yüzde 4'ün üzerinde düştü.

AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda sadece yüzde 1,5 arttı.

Akaryakıt zamları üretim ve nakliye maliyetlerini artırarak gelecek dönem zamlarının da bir habercisi. Peki akaryakıt fiyatlarındaki artış devam edecek mi, vatandaşı ne bekliyor?

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre petrol alım satımında fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşuyor. Buna göre Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Beş günlük ortalama yüzde 3'ü geçerse artış ya da azalış, vergiler hariç elde edilen rafineri çıkış fiyatlarına yansıtılıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken ise gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

DW Türkçe'ye konuşan enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, hem Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntılar hem de dolardaki yükselişin petrol fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Ucuz Rus petrolü neden fiyatlara yansımıyor?

Öte yandan Aktürk, Türkiye'de hem rafineri lisansı hem de dağıtım lisansı sahiplerinin son dönemde Rusya'ya olan yaptırımlardan dolayı ucuzlayan Rus petrolü aldığına işaret ediyor. Peki buna rağmen fiyatlar neden düşmüyor?

Yunanistan ve Hindistan'ın da Türkiye'deki lisans sahipleri gibi ucuz Rus petrolünden faydalandığını ifade eden Aktürk, "Ucuz alıyorlar ancak satarken dünya fiyatlarından satıyorlar" diyor.

Aktürk'ün verdiği bilgiye göre bu durum Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu Maddesi'ne dayanıyor. Söz konusu maddenin lisans sahiplerine petrolü uluslararası fiyattan satma yetkisi verdiğini belirten Aktürk, "Yani İtalya'daki CIF endeksinde belirlenen bir fiyatla satılıyor. Ancak alım maliyetleri uluslararası piyasalardan değil; daha düşük fiyattan alıyorlar Rus petrolünü ve ürünlerini" diyor.

Akaryakıt fiyatlarının Türkiye'de enflasyonun en önemli kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Aktürk, dolayısıyla bu durumun EPDK gibi düzenleyici kurumlar tarafından en azından geçici süreyle düzenlenmesinde fayda olduğu görüşünde. Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu Maddesi'nin askıya alınabileceğine işaret eden Aktürk, "Ya da EPDK'nın yine yetkisi var. Maliyetlerdeki bu düşüşü mutlaka pompaya yansıtmak gerekiyor. Çünkü enflasyon aldı başını gidiyor. Akaryakıta gelen her türlü zam, navlun giderleri üzerinden enflasyonu da ciddi şekilde etkiliyor" diye konuşuyor.

DW Türkçe'ye konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz da Rusya'nın elindeki petrolü genellikle Brent fiyatlarının yaklaşık yüzde 10-15 altında sattığını söylüyor. Türkiye özelinde hangi fiyatın uygulandığının resmi olarak açıklanmadığının altını çizen Türkyılmaz, Türkiye'nin petrol ithalatında rakamsal olarak gerçekleşen düşüşün piyasayı Rus petrolünün yönlendirdiğini gösterdiğini ekliyor.

Akaryakıtta vergi oranları nasıl etkiliyor?

Bu yıl akaryakıt fiyatlarında ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına da gidildi.

Ocak ayının başında, 2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artırıldı. Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

Temmuz 2023'te ise akaryakıtta KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Hem ÖTV hem de KDV artışları pompaya zam olarak yansıdı.

Oğuz Türkyılmaz, artan fiyatların yüksek vergi oranlarıyla da bağlantılı olduğu görüşünde. Türkyılmaz, "Her benzin istasyonu bir vergi dairesi ofisi gibi çalışıyor. Açıkçası hem ÖTV hem KDV çok yüksek" diyor.

Fiyatlar daha da yükselir mi?

Ali Arif Aktürk'e göre petrol piyasasındaki en büyük endişe Ortadoğu'daki gerilimin Hürmüz Boğazı'na sıçraması. Buradan geçen petrol kaynaklarının dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunun altını çizen Aktürk, "Böyle bir durum gerçekleşirse hem Brent petrol hem de diğer petrol ürünlerinin fiyatları alır başını gider" diyor.

Ancak Husilerin saldırılarında bir azalma olur ve Süveyş yeniden eski rejimine dönerse petrol fiyatlarındaki artışın durulacağını dile getiren Aktürk, fiyatlarda 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD seçimlerinin de etkili olabileceği görüşünde.

Aktürk, "Akaryakıt fiyatları Amerikan seçmenini de etkiliyor. Amerika mutlaka stratejik petrol rezervlerini uluslararası fiyatların kontrol edilmesi amacıyla kullanır. Yine de Süveyş'teki gerginliğin yerini sakinliğe bırakıp bırakmaması fiyatlardaki en önemli belirleyici olacaktır" diyor.

Petrol, son olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşürmeyi planladığının sinyalini vermesinin ardından değer kazandı.

Brent petrol 87 dolar, ABD ham petrolü ise 82 dolar civarında seyrediyor.

Editörün notu: İlk olarak 13.02.2024 tarihinde yayımlanan bu haber akaryakıta gelen son zamların ardından bugün güncellenmiştir.

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