Türkiye'de 21 ilde 63 orman yangını

Türkiye son üç gündür peş peşe gelen yangın haberleri ile sarsılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre son üç günde 21 ilde toplam 63 orman yangını çıktı. Bunlardan 20’si devam ediyor 43’ü ise kontrol altında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin perşembe gecesi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları ile Manisa Soma’daki yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Adana'da 20 yangından 6’sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 yangın devam ediyor.

Bodrum

Marmaris’te bir kişi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında ise bir kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. İçmeler Mahallesi'ndeki yangınına müdahale eden vatandaş Ş.A (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Böylece yangında toplam hayatını kaybeden insan sayısı 4’e yükseldi. Antalya'daki yangınlarda üç kişinin öldüğü dün basına yansımıştı.

İçmeler'deki yangının yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre, Siteler Mahallesi'nde ise 40 metre mesafeye kadar ilerlediği belirtiliyor. Yangın sebebiyle ilçedeki bölgedeki bazı evlerin güvenlik güçlerinin talimatıyla, bazı evlerinse vatandaşların isteğiyle boşaltıldığı, bölgedeki otel ve pansiyonlara elektrik verilemediği de gelen bilgiler arasında.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İki kişiye linç girişimi

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, mahallenin girişindeki ormanı yaktığını düşündüğü iki kişinin aracının yolunu dün gece saatlerinde kesip taşlarla saldırdı. Jandarma’nın olaya müdahale edip iki kişiyi araca bindirmesi üzerine, kalabalık grup jandarma araçlarının bölgeden çıkmasına izin vermedi.

Tepkilerin dinmemesi üzerine kalabalığın bulunduğu bölgeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile geldi. Çavuşoğlu, tepki gösteren kişileri ikna etmeye çalışıp,kalabalıktan dağılmalarını istedi.

Kalabalık dağılmayınca jandarmaya ait TOMA kalabalığa müdahale etti. Ancak öfkeli kalabalık şüphelilerin bulunduğu aracın çıkışına izin vermemek için yol üzerindeki tahtaları ateşe vererek barikat kurdu. Araç kalabalığın arasından güçlükle çıkarak jandarma karakoluna giderken, yakılan ateş TOMA tarafından söndürüldü.

Ekipler ile vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahale edildiği, bu esnada bir jandarma aracının camları atılan taşlarla kırıldığı ve bir jandarma erinin de atılan taşlardan biri sebebiyle hafif yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Sabah saatlerinde gelen bilgilere göre Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Marmaris

Sabotaj şüphesi

Peş peşe gelen yangın haberleri sebebiyle sabotaj şüphesi akıllarda. Şimdiye kadar Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da İçmeler bölgesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, yangınların çıkış nedeni de araştırılıyor.

Ancak CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, yangınların "bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılmadığını" belirtmiş, Soylu’nun "Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade ettiğini" söylemişti.

DW / DBN, EC

© Deutsche Welle Türkçe