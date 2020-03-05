Türkiye-Yunanistan sınırında göz yaşartıcı gaz atıldı

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmenin Yunanistan sınırına toplanması ile başlayan gerginlik sürüyor. Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı'nın karşısındaki Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlerin geçişini engellemek isteyen Yunan güvenlik güçleri Cumartesi sabahı yine göz yaşartıcı gaz kullandı. Türk güvenlik güçlerinin de Yunan sınır koruma ekiplerine göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği belirtildi.

Yunan hükümeti tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, sınırın karşı tarafında toplanan yaklaşık 600 kişinin, Türk güvenlik güçlerinin yardımı ile Yunan tarafına göz yaşartıcı gaz attığı ifade edildi. Açıklamada, bazı göçmenlerin sınırdaki telleri kesmeye çalıştığı veya bazı bölümlerde de sınıra zarar vermek için ateş yakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sınırdaki tellerin ve parmaklıkların onarıldığı belirtilerek, "Yasa dışı yollardan Yunan topraklarına her türlü girme girişimi Yunan güçleri tarafından engellenecektir" ifadesi kullanıldı.

Yunan hükümetinin açıklamasına göre, Cumartesi sabahına kadar, son 24 saat içinde bin 200'den fazla kişinin sınırı geçmesi engellendi. Çoğunluğunu Afganistan ve Pakistanlıların oluşturduğu 27 kişi de gözaltına alındı.

Yunan yetkililer, Türkiye'nin sınırların açıldığını duyurduğu 28 Şubat'tan beri 38 binden fazla kişinin geçişinin engellendiğini, 268 kişinin de gözaltına alındığını belirtiliyor. Bu kişilerin sadece yüzde 4'ünü Suriyeliler oluşturuyor.

Soylu: 143 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 143 bini aştığını açıkladı. Bakan Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda Yunanistan sınırındaki göçmenler konusunda da açıklamalarda bulundu. Soylu, Yunanistan'ın göçmenleri geri göndermeye çalıştığını ifade ederek, bunun Cuma gecesi bölgede göreve başlayan polis özel harekatı tarafından engellendiğini aktardı. Soylu, "Bu tarafa itme yapacaklardı… Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsaade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının birinci kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Edirne üzerinden 143 bin göçmenin Türkiye'den ayrıldığını belirten Soylu, "Bu daha başlangıçtır" ifadesini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasında sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde su seviyesinin düştüğüne dikkat çeken Soylu, "Su bazı yerlerde 40-45 santimetreye düştü. Bu şu demektir, ayağınızla geçebilirsiniz. (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok" şeklinde konuştu.

Sınırı geçmeyi başaran birçok göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildiklerini ve Türkiye'ye geri gitmeye zorlandıklarını aktarıyor. Türk yetkililerin Yunan polisinin açtığı ateş sonucu bir göçmenin öldürüldüğü yönündeki iddialar ise Yunanistan tarafından reddediliyor.

AP,DHA,Reuters / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe