Türkiye yılbaşında 80 saat kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "elde edilen kazanımları güçlendirmek için" 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac açısıyla ilgili olarak da "Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan, "Yerli aşıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz" diye ekledi.

Esnafa maddi destek

Pandemiden ekonomik olarak etkilenen esnafa destek olunması amacıyla gidilecek yeni uygulamalara dair bilgi de veren Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan "Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca vatandaşlardan birikimlerini dövizden TL'ye çevirmelerini istedi.

Yaklaşık 30 bin yeni vaka

Sağlık Bakanlığı ise Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 yeni vaka tespit edildiğini, 229 kişinin de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" diye tweet attı.

DW/CÖ,HS

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