Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı gerilimi

Türkiye ve Yunanistan arasında ipler geriliyor. Türkiye dün denizcilere yeni bir duyuru yayınlayarak Antalya'nın güneyinde Kıbrıs ile Girit adaları arasında sismik araştırma yapacağını bildirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bunun ardından Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı da Ankara'nın Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söyledi.

"Yunanistan'ın iddiası uluslararası hukuka aykırı"

Türk Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine bugün yaptığı açıklamada, "Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir” denilerek söz konusu sahada Barbaros Hayrettin Paşa isimli sismik araştırma gemisinin geçmiş yıllarda faaliyette bulunduğunu hatırlattı.

Açıklamada "Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır” denildi.

Yunan basınında Yunan ordusunun alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

Yeni doğalgaz yataklarının keşfedildiği Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın birbiriyle çelişen egemenlik iddiaları bulunuyor.

Daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yine egemenlik iddialarının kesiştiği bölgede Ankara'nın yürüttüğü doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle gerilim yaşanmıştı.

Denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hazırlık olarak deniz tabanının sismik incelemesinin yapılması gerekiyor.

AB yaptırımı tehdidi

Dün Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda geri adım atmaması hâlinde Avrupa Birliği (AB) yaptırımıyla cezalandırılmasının şart olduğunu söylemişti.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali gelmişti.

DW, rtr / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe