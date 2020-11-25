 Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı | TÜRKİYE | DW | 01.12.2020

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TÜRKİYE

Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı

Türkiye Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzaladı. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek konusunda Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu ile ilgili olarak Rus tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı ve mutabakat imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Anlaşma Türk ve Rus tarafının Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulaması konusunda günlerdir yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Dağlık Karabağ'daki anlaşma

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmada bölgeye yaklaşık 2 bin Rus askerinin gönderileceği belirtilmişti.

Rusya'dan anlaşma sonrası yapılan açıklamalarda, bölgede Türk askerinin bulunmayacağına işaret edilmişti. Fransa ise Dağlık Karabağ'da uluslararası bir denetim mekanizması oluşturulmasını istiyor.

DW, AFP/SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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