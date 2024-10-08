Türkiye tahliyeler için Lübnan'a gemi gönderiyor

Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen 2 bin 500 Türk vatandaşı için Deniz Kuvvetleri Beyrut'a iki gemi gönderiyor. Tahliyenin yarın gerçekleşmesi planlandı.

İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken Türkiye bu ülkedeki vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye etmeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi yarın Beyrut'ta olacak.

Bakanlık daha önce olası bir tahliyeye katılmak isteyenlerin kendileri ile temasa geçmesini istemişti. Bu kapsamda şu ana kadar 2 bin 500 başvuru yapıldığı belirtildi.

Lübnan'da resmi kayıtlara göre yaklaşık 14 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Ancak ülkedeki her Türk vatandaşının kayıt yaptırmamış olması ayrıca her ayrılanın da bildirmemesi nedeniyle gerçek sayının daha farklı olduğu değerlendiriliyor.

Gemiler yardım malzemesi taşıyacak

Dışişlerinin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur" denildi.

Açıklamada, Lübnan'a teslim edilmek üzere gemilere insani yardım malzemesi yüklendiği, Beyrut'ta bu malzemenin boşaltılacağı da kaydedildi.

Bakanlık kaynakları geminin yola Mersin'den çıkacağı bilgisini verdi. Türkiye'ye getirileceklerin barınma gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması için de tedbir alındığı belirtildi.

Bu arada Lübnan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA) İstanbul'a doğrudan uçuşlara devam ediyor.

DW / MUK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?