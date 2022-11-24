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Fotoğraf: Getty Images/AFP/Y. Karwashan
PolitikaSuriye

"Türkiye Suriye'deki petrol kuyularını bombaladı" iddiası

1 saat önce

Suriyeli kaynaklar, Türkiye'nin ülkenin kuzeydoğusundaki petrol kuyularını vurduğunu ve harekâtın iç kesimlere doğru ilerlediğini bildirdi. Pentagon'dan da "ABD askerlerinin güvenliği tehlikede" açıklaması geldi.

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Reuters haber ajansı, Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgede petrol tesislerini bombaladığını bildirdi.

Ajansın ismi açıklanmayan üç yerel kaynağa dayandırdığı haberde, Türk SİHA'larının (silahlı insansız hava aracı) Çarşamba gece geç saatlerde Kamışlı ve Rumeylan yakınlarındaki petrol tesislerini vurduğu belirtildi. Rumeylan bölgesinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bir üssü de bulunuyor. Kamışlı ve Hasekili kaynaklar, Türkiye'nin SİHA saldırılarını yoğunlaştırarak yerleşim alanlarına genişlettiğini, üst düzey YPG askeri yetkililerini hedef aldığını iddia etti.

SDG: Türkiye kara harekâtına zemin hazırlıyor

Belkemiğini YPG'nin oluşturduğu, ABD'nin Suriye'deki en önemli müttefiki konumundaki Suriye Demokratik Güçlerinden (SDG) yapılan açıklamada da Türkiye'nin mevcut harekâtının önceki askeri operasyonlara göre daha iç bölgelere yayıldığı, hava saldırılarında 15 sivil ve 25 Suriye askerinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. SDG, kendisine bağlı 11 savaşçının da saldırılarda öldüğünü açıkladı.

SDG açıklamasında, "Düşman, başta komutanlarımız ve kumanda merkezlerimiz olmak üzere savunma güçlerimize büyük darbeler indirmeyi hedefliyor. Bu şekilde kara harekâtına zemin hazırlıyor" ifadelerine yer verildi.

Suriyeli Kürt güçlerinden oluşan YPG, Türkiye'de PKK'nın uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Pentagon: Amerikan askeri personelinin güvenliği tehlikede

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada ise Türk hava saldırılarının Amerikan askeri personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve IŞİD'e karşı yıllardır kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığı belirtildi.

ABD'nin, çoğu SDG'nin kontrolündeki petrol zengini kuzeydoğu bölgelerinde olmak üzere Suriye'de toplam 900 kadar askeri bulunuyor.

Reuters haber ajansı, Pentagon'un açıklamasıyla ilgili görüş sorduğu bir Türk savunma bakanlığı kaynağının, "hedeflerin hassasiyetle seçildiği" ve ABD'li muhataplarla yakın temas halinde olunduğu yönündeki sözlerine de yer verdi. İsmi açıklanmayan Türk kaynak, petrol tesislerinin Türkiye'nin hedefleri arasında bulunmadığını da belirtti.

rtr/BK,HS

 

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