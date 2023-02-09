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Gaziantep'te arama ve kurtarma çalışmasıFotoğraf: Kamran Jebreili/AP/picture alliance
FelaketTürkiye

Türkiye-Suriye sınırında iki kapı daha açılıyor

3 saat önce

Kahramanmaraş depremlerinden ağır bir şekilde etkilenen Suriye'nin kuzeyine de yardımların götürülebilmesi için Türkiye iki sınır geçişini daha açmaya hazırlanıyor.

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Türkiye ve Suriye'yi vuran Kahramanmaraş depreminde can kayıpları artarken, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyine ilk  yardımların ulaştırılması için diplomasi trafiği artıyor. Uluslararası toplum tarafından Türkiye'nin daha fazla sınır geçişi açması talep ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam yaptığı açıklamada Suriye'ye de destek verilebilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bir kapının açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, tahribat nedeniyle Türkiye'nin ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletler acil ihtiyaç duyulan mal ve teknik malzemelerin tedarikini sağlamaya çalışıyor ancak sorun, Suriye yönetiminin geçmişte ülkeye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermemiş olması.

Baerbock: Deprem yardımı için Kuzey Suriye'ye daha fazla erişim gerekiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'ye yardımların ulaşabilmesi için sınır geçişlerinin açılması konusunda çalıştıklarını belirtti. Baerbock bazı geçişlerin açık olduğunu ancak başka geçişlerin de açılması için Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde, Kahramanmaraş depreminin ardından sular altında kalan bir köyün havadan görünümü - (09.02.2023)
Suriye'de depremde bir baraj da çökerken evler sular altında kaldıFotoğraf: Omar Haj Kadour/AFP

Alman hükümetinin bu "rejimle" iş birliği yapmadığını vurgulayan Baerbock, "Bu nedenle, geçmişte Birleşmiş Milletler aracılığıyla da kullandığımız başka yollara başvurmak zorunda kaldık ve şimdi yardımların sahadaki insanlara ulaşmasını sağlamak için her fırsatı kullanıyoruz" dedi.

BM'den siyasi engelleme olmasın çağrısı

Birleşmis Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'yi vuran Kahramanmaraş depreminin ardından Suriye'nin yardım konusunda "kesinlikle her şeyin daha fazlasına" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pedersen Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Bab el-Hava sınır kapısından ilk yardımı geçirebileceğimiz konusunda bize güvence verildi" diyerek yardımların en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasının önünde siyasi engellemeler olmaması için çağrıda bulundu.

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AFP,rtr,dpa / SSB,ET

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