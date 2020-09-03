Türkiye Sivas Katliamı'nın firari sanıklarını istedi mi?

2012'de zaman aşımı nedeniyle düşen Sivas Katliamı davasında dosyası ayrılan üç firari sanığın gıyabında yargılandığı davaya bugün Ankara'da devam edilecek. Davada Almanya'da ikamet ettiği bilinen Eren Ceylan, Murat Songur ve Murat Karataş yargılanıyor. Söz konusu sanıklar kırmızı bültenle aranmalarına karşın bugüne kadar Türkiye'ye iade edilmedi. İade süreçlerini yakından izleyen Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu avukatı Mahmut Erdem, Türkiye’nin sanıkların iade sürecinde istekli davranmadığı görüşünde.

Avukat Erdem, "sanık Murat Songur'la ilgili Almanya'nın Coburg kentindeki savcılığın kendisine gönderdiği 31 Temmuz 2020 tarihli mektupta, bu tarihe kadar Türkiye'den hiçbir iade talebinde bulunulmadığını" bilgisinin paylaşıldığını söyledi. Avukat söz konusu mektubu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sol Parti'nin 2019'da hükümete verdiği soru önergesine göre, 11 Sivas katliamı sanığı Almanya'da "ikamet etti" veya "ediyor." Soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta, 2013 yılına kadar Türkiye'nin toplam 10 iade talebinde bulunduğu, ancak bunlardan hiçbirisinde sanıkların Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmediğine dikkat çekiliyor. Yine aynı belgede, Türkiye'nin 2013 yılından sonra ise sadece bir iade talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş'e göre, Türkiye'nin firari sanıkların "izinsiz gösteriye katılma" suçlamasıyla iadesini istemesi söz konusu kişilerin iade edilmesini engelledi. Ateş, "Biz 9’a yakın Sivas davası sanığının Avrupa’da ikamet ettiği ile ilgili bilgilere ulaştık. Bu davaların açılıp bu isimlerin Türkiye’ye iade edilip oturum izinlerinin iptal edilmesi için süreçler yaşadık. Ancak bize belirtilen neden bu isimleri iade noktasında Türkiye'nin sadece "izinsiz gösteriye katılma" suçlamasını yönelttiği ve bunun kendileri açısından iade unsuru oluşturmadığı" diye konuştu.

Ayrıca dosyalardaki eksikliklerin ve Türkiye'nin Almanya'ya eksik bilgi göndermesinin de iadeleri zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Almanya'da iade kararlarının eyalet mahkemeleri tarafından verildiğini belirten Avukat Mahmut Erdem, 17-18 yıl önce Türkiye'nin Murat Sorgun'un iadesi için talepte bulunduğunu ancak "dosyayı göndermediğini" ve "kişinin idam edilmeyeceği yönünde garanti verilemediği" için Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmediğini söyledi. Bilinçli olarak dava sürecinin uzatılmaya ve zaman aşımına uğratılmaya çalışıldığını belirten Erdem, "Dosya yarım yamalak gönderildi, içerikleri tercüme edilmedi, Türkiye Adalet Bakanlığı'na sorulduğunda cevap verilmedi" diye konuştu.

Türkiye'de idam cezası 2004 yılında kaldırılmıştı.

Akbulut: Devlet kurumları tarafından korunuyor

Sol Parti’nin 2019 yılında hükümete sunduğu "Hükümlü Sivas katliamı faillerinin Almanya'daki ikameti" başlıklı soru önergesinde imzası bulunan Sol Partili Milletvekili Gökay Akbulut da Alman federal hükümetine eleştiriler yöneltti. Akbulut, DW Türkçe'ye açıklamasında, "Geçmiş iade taleplerinden, Türk makamlarının bu failler söz konusu olduğunda ne kadar yetersiz çalıştıklarını biliyoruz. Maalesef, Alman tarafından da büyük bir çaba görmüyoruz" dedi.

Akbulut, "Murat Songur adındaki failin durumu son derece ilginçtir. Onunla ilgili de soru önergesinde hükümete sorular sorduk. Bu şahıs, davacı avukat tarafından adresi araştırma sonucu ortaya çıkarılıp savcılığa iletildiği her seferde, yeni adresi bilinmeyecek şekilde -bir gün içerisinde- bir başka adrese taşınmış ve bu prosedür bir ay içerisinde toplam beş kez tekrarlanmıştır. Açıkça görüldüğü üzere, bu şahıs devlet kurumları tarafından korunmaktadır. Federal Hükümetin bu konuda bilgi sahibi olmaması inanılmaz bir durumdur! Murat Songur Alman veya Türk istihbarat servisi tarafından korunduğu sorusu akla gelmektedir" diye konuştu.

Firari sanıklar Murat Songur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yakalanıp yargılanmaması halinde davanın 2023’te zaman aşımına uğrayarak düşmesi bekleniyor.

Sivas Katliamı'nda ne olmuştu?

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Ankara'dan Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü, kaldıkları Madımak Oteli’nin yakılması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayda iki otel görevlisi ve iki saldırgan da hayatını kaybetmişti. Sivas katliamında yaşamını yitirenler arasında Alevi toplumuna mensup ve Türkiye'de özellikle sol kesimde tanınan Metin Altıok, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin ve Muhlis Akarsu gibi yazar, şair, ozan ve sanatçılar bulunuyordu.

Başak Özay

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