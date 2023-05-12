Seçimler Alman basınında: Yeni bir başlangıç olabilir

Alman basınında Türkiye'de Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yorumlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması ya da kaybetmesi halinde Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin muhtemel sonuçları değerlendiriliyor.

Mitteldeutsche Zeitung, Erdoğan'ın 21 yıllık iktidarının başlarındaki görünümü ile günümüzdeki durumunu yorumluyor:

"Erdoğan yaklaşık 20 yıl önce modernleştirici olarak göreve başladı. Fabrikalar, yollar, köprüler ve havaalanları inşa edildi, tüm ekonomik göstergeler yukarıyı işaret ediyordu. Ancak Erdoğan yavaş yavaş bir sultana (padişaha) dönüşmeye başladı. Eleştirenler hapse atıldı. Erdoğan kendisi için ışıltılı saraylar inşa ettirdi; Ankara'da 40 bin metrekarelik bir makam ve Marmaris'te denize nazır 300 odalı ve özel plajlı bir dinlenme konutu yaptırdı. Tüm bunlar olurken diğer yandan da ihtişamı, hızla gerileyen reel gelirler karşısında azaldı. Artık birçok Türk ailesi ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Nisan ayında enflasyon oranı yüzde 42 olarak ölçüldü. Ülkedeki çoğunluğun yeni durum hakkındaki görüşü: Eski modernleştirici, modernleşmenin önünü kesiyor. Recep Tayyip Erdoğan pik noktasına ulaşmıştır."

"En iyi ihtimalle yeni bir başlangıç"

Stuttgart'ta yayınlanan Süddeutsche Zeitung Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'daki olası etkilerini şöyle yorumluyor:

"Erdoğan'ın sonu sadece Türkiye ve bölge için değil, Ortadoğu'da kendi hükümetlerini belirleme hayali kuranlar için de bir fırsat oluşturacak. Hem Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye hem de Avrupa ile Ortadoğu ilişkilerinde yeni bir döneme girilecek. En iyi ihtimalle yeni bir başlangıç olacak. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesini NATO'da ve Batı'da gördüğünü net olarak vurguluyor. Ancak Erdoğan'ın aksine, Batı'dan da beklentileri var. Bir yanıt. Kılıçdaroğlu seçmenlerine Avrupa'ya vizesiz giriş sözü vermişti. Bu konuda Avrupa'dan yanıt vermesini isteyecektir. Sadece bu konuda değil. Yanıt bekleyeceği bir başka soru da Avrupa'nın Türkiye'ye karşı gerçek tutumunun ne olduğu. Türkiye'nin hala bir Avrupa perspektifine sahip olması isteniyor mu? Bu yeni bir başlangıç olabilir. Ama bu aynı zamanda Avrupa'ya da bağlı."

"Türkler yalnız olmadıklarını bilmeli"

Köln'de yayınlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Türkiye seçimlerini şu ifadelerle yorumluyor:

"Erdoğan'ın şanssızlığı, ülkedeki çoğunluğun ortaya çıkan yeni durumu hissediyor olması: Eski modernleştirici modernleşmenin önünde duruyor. Seçim günü ortaya çıkacak yeni denklemlerin matematiksel olarak cumhurbaşkanlığında bir değişiklik için yeterli olup olmayacağını kimse kestiremiyor. Ancak her halükarda Erdoğan pik noktasını geride bıraktı. AB ve NATO artık daha dikkatli olmalı ve Türkiye'deki Avrupa yanlısı düşünceye akıllıca ve yapıcı bir şekilde eşlik etmeli. Türkler farklı bir Türkiye hayallerinde yalnız olmadıklarını bilmeli."

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dpa/TY,BK