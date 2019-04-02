 Türkiye S-400 anlaşmasından geri adım atmıyor | TÜRKİYE | DW | 03.04.2019

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TÜRKİYE

Türkiye S-400 anlaşmasından geri adım atmıyor

NATO'nun 70'inci yılı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington-Ankara hattında gerginlik yaratan S-400 konusunda Türkiye'nin geri adım atmayacağını söyledi.

S-400 füze savunma sistemi (Arşiv görüntü)

S-400 füze savunma sistemi (Arşiv görüntü)

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir süredir ihtilaf yaratan S-400 füze sistemleri ve F-35 uçaklarının teslimatı tartışması devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasından geri dönüş olmadığını söyledi.

NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ABD'nin New York kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı füze savunma sistemleri ile ilgili olarak "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır, bundan geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

Buna karşılık S-400'lerin F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atma ihtimalinden dolayı ABD'nin taşıdığı çekincelere değinen Çavuşoğlu, füze savunma sisteminin NATO silahlarına karşı bir risk teşkil etmediğini güvence altına almak için Washington'a ortak bir teknik çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı, NATO sistemlerine entegrasyonun şart olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu bizim amacımız da değil. Bu sadece bizim kullanacağımız bir savunma sistemi olacak ve herhangi bir NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bunu açıkça ifade ettik. Bu sistem F-35 dahil NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecektir."

Patriot için satış garantisi bulunmuyor

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi karşılığında Patriot füze sistemlerinin teklif edilmesine de değinen Çavuşoğlu, "ABD kısa süre önce bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" sözlerini kullandı ve Türkiye'nin ABD tarafından geçmişte oyalanmasına değindi.

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ABD'li üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için bir "ulusal güvenlik sorunu" teşkil edeceğini söyledi. (15.03.2019)

Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Patriot füzelerinin Türkiye'ye satılmamasını bir "hata" olarak kabul ettiğini hatırlattı ve şu değerlendirmede bulundu:

"Biz yıllarca bunları alamadık ve bundan dolayı gidip Rusya'dan almamız gerekti. Başka müttefiklerimizden de almaya çalıştık ancak işe yaramadı. Hava savunma sistemi Türkiye'nin acil bir ihtiyacıdır. Bölgemizde bize bu konuda tehdit oluşturan unsurlar var ve NATO bu açığımızı kapatacak durumda değil."

Pentagon: Meseleyi çözmeyi umuyoruz

Çavuşoğlu'nun açıklamasından önce Salı akşamı ABD Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan Türkiye ile yaşanan sorunun çözülmesini umduklarını söylemişti.

Shanahan "Umarım sorunu çözeceğiz ve böylece (Türkiye) Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak" ifadesini kullanmıştı.

Bakan ayrıca hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini belirtmişti.

ABD'nin Türkiye için yaptığı ve Rusya'dan S-400 satın alma planından vazgeçmesi karşılığında daha pahalı olan Patriot sistemleri için verdiği indirimli teklifi ise Mart sonu itibarıyla sona ermişti.

DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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