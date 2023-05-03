Çavuşoğlu'ndan dörtlü buluşma açıklaması

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra ikili ilişkilerde yeniden normalleşme sağlanmasına yönelik yeni bir adımın daha sinyali geldi.

NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 10 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da biraraya gelmesinin planlandığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce Suriye konulu Moskova toplantısının olup olmayacağına ilişkin soruyu "Pek muhtemel" diyerek yanıtladı.

Daha önce hazırlık toplantılarının yapıldığını ve tüm görüşmelerin "bir yol haritası çerçevesinde" yürütüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "İstihbarat ve savunma bakanları toplantısı, teknik düzeyde toplantılar, özellikle sahada güvenliğin artırılması, terörle mücadele gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor, bu konularda işbirliği. Diğer taraftan Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da yapıldı. Şimdi Ruslardan tarih önerileri geldi. Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek" dedi.

Rusya'nın girişimiyle düzenlenecek toplantıya İran'dan kimin katılacağı konusunun henüz açıklığa kavuşmadığını sözlerine ekleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda İran Cumhurbaşkanı Reisi bir Afrika turuna çıkacakmış. Dolayısıyla İran'dan kimin katılacağı tam netleşmedi. Bakan izin alıp mı gelecek? Ya da başka bir arkadaş mı gelecek? O netleşmedi ama öyle görülüyor ki 10'unda bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Moskova'da planlanıyor" diye konuştu.

Normalleşme sürecinin ilk adımı 28 Aralık'ta atıldı

Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecinde Rusya'nın da girişimleriyle ilk somut adım bakanlar düzeyinde 28 Aralık'ta atılmıştı.

Moskova'da 28 Aralık 2022'de Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabalarının ele alındığı açıklanmıştı.

İlk görüşmede Şam yönetiminin, Türkiye'den, topraklarından çekilmesini ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) "terörist" olarak tanınmasını istediği ancak bu taleplerin Türkiye tarafından geri çevrildiği bildirilmişti.

Diğer bir önemli görüşme ise Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Nisan başında Moskova'da gerçekleşmişti. Görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katılmıştı.

Erdoğan sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık toplantısı öncesinde Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik olası kara operasyonuyla ilgili açıklamada bulunurken, "Biz şu an itibarıyla Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rus medyasına yansıyan haberlerde, Moskova'nın Türkiye tarafından önerilen üçlü diplomasi mekanizması fikrine sıcak baktığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğinin sinyalini vermiş ancak Esad, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyeceğini söylemişti.

DW,Reuters/TY,HT

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