 Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti | TÜRKİYE | DW | 10.08.2020

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TÜRKİYE

Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti

Türkiye Yunanistan ile kriz yaratan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti. Enerji Bakanı Dönmez geminin araştırma yapacağı alana ulaştığını söyledi.

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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Navtex ilan edildiğini duyurdu. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin 10-23 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı bildirildi. Mesajda diğer gemilerden 6 deniz mili açıktan geçmeleri istendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı. Dönmez Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" ifadelerini kullandı.

Türkiye Oruç Reis sismik araştırma gemisi için temmuz ayında Navtex ilan etmişti. İlan, Ankara ile Atina arasında bir süredir devam eden Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondaj haklarıyla ilgili krizi alevlendirmişti. Ankara'nın gemiyi Meis Adası'na 180 kilometre mesafede görevlendirmek istemesi Yunanistan ve ABD'nin tepkisini çekmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafları yatıştırmak için telefon diplomasisi yürütmüş ve Türkiye bu faaliyeti beklemeye almıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki Cuma namazının ardından kur artışları, Beyrut'taki patlama ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oruç Reis krizinin aşılmasından saatler sonra Türkiye yeniden Doğu Akdeniz’de Navtex duyurusu yaptı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında görevlendirildi.

Yunanistan Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta gerilimin kısmen düştüğü yönünde bir açıklama yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'daki görüşmede "bir kırılma noktasına" varıldığını söyledi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığında Meis adası açıklarındaki bölgeye girdiği iddia edildi. Yunanistan bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak görüyor.

Erdoğan "Sözlerinde durmadılar" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü ise "Şansölye Merkel benden bir ricada bulundu. Sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız diye. Ben de ona 'Yunanistan'a ve diğerlerine güveniyorsanız biz çalışmalara ara veririz ama ben onlara güvenmiyorum, sözlerinde durmayacaklar' dedim nitekim öyle de oldu" demişti.

Verilen sözlerde durulmadığı için sondaj çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade eden Erdoğan "Sözlerinde durmuyorlar biz de yolumuza devam ediyoruz" diye konuşmuştu.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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