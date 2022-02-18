Türkiye-NATO ilişkileri: Dışişleri'nden 70. yıl mesajı

18 Şubat 1952'de Yunanistan'la birlikte NATO'ya üye olan Türkiye, üyeliğin 70. yıl dönümü nedeniyle DIşişleri Bakanlığı aracılığıyla bir mesaj yayınladı.

"Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denen mesajda, "Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir" söyleminde bulunuldu.

Türkiye‘nin Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "NATO’nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş; İttifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO’nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer almıştır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında da "NATO’nun geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz" açıklamasıyla konuya ilişkin bir video yayınlandı:

Dünyanın en büyük ve güçlü uluslararası askeri örgütü olan NATO (North Atlantic Treaty Organization - Kuzey Atlantik İttifakı) da, Türkiye ile Yunanistan'ın İttifak'a üye oluşlarının 70. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı:

"Misyonlara en fazla katkı yapan ilk 5 müttefik arasında"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı’nda Perşembe günü düzenlenen "Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü" panelinde bir konuşma yaptı.

Altun konuşmasında, "Ülkemiz, NATO bütçesine en fazla katkı yapan ilk sekiz müttefikten biridir. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı yapan ilk beş müttefik arasındadır" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan dünya düzeni içinde, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülkenin katılımıyla kurulan NATO'ya, Türkiye 3 yıl sonra Yunanistan ile birlikte üye olmuştu. Türkiye, Bosna Hersek, Sudan, Kosova ve Afganistan da dahil yıllar içinde pek çok NATO misyonda yer aldı.

ANKA,DHA / BS,ET

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