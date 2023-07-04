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Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

1 saat önce

Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım atarak 10 yıl aradan sonra ilk kez karşılıklı büyükelçi atadı.

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Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında Doha'da Sisi ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti
Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında Doha'da Sisi ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmiştiFotoğraf: Turkish Presidency/AP Photo/picture alliance

Türkiye ve Mısır iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada, ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesinin hedeflendiği belirtilerek, bu adıma ilişkin olarak "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

İlişkiler 2013 yılında bozulmuştu

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği Müslüman Kardeşler hareketinden Muhammed Mursi'nin Abdülfettah es-Sisi liderliğindeki ordunun askeri müdahalesiyle devrildiği 2013 yılında bozulmuştu. 2013 yılından bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyordu.

İki ülke arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi yönündeki çabalar 2021 yılından sonra hız kazandı. İlişkilerin normalleştirilmesi için 2021 yılında iki ülke arasında istikşafi görüşmeler yapıldı.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih ŞukriFotoğraf: Turkish Foreign Ministry/AA/picture alliance

Erdoğan ile Sisi görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FİFA Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Doha'da 20 Kasım 2022'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşarak, ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmesi ilişkin normalleşmesi yönünde atılan önemli bir adım oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'yi ziyaretinin ardından eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart'ta Kahire'de Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

DW/JD, BÖ

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