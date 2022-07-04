Türkiye Libya'ya giden gemide denetime izin vermedi

Ankara'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosu uyguladığı Libya'ya giden Türkiye'ye ait yük gemisinde denetim yapılmasına izin vermediği bildirildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Nabila Massrali tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Mistrata açıklarındaki MV Parpali isimli yük gemisinde pazar günü yapılmak istenen teftişe müsaade etmediği kaydedildi.

İrini Operasyonu olarak bilinen Avrupa Birliği misyonu, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun delinip delinmediğini denetlemeyi kapsıyor. Libya'ya silah taşıdığından şüphe edilen gemileri teftiş eden misyon, aynı zamanda Libya'dan muhtemel yasa dışı petrol sevkiyatı ya da insan kaçakçılarıyla ilgili de bilgi topluyor. Mayıs 2020'de hayata geçirilen misyonun süresi geçen yıl Mart 2023'e kadar uzatılmıştı.

İrini misyonunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin denetimi reddetme kararından dolayı üzüntü duyulduğu bildirilerek, BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosuyla ilgili 2292 numaralı kararı hatırlatıldı ve Ankara'nın buna riayet etmesi istendi.

Sözcü Massrali, Türkiye'nin şimdiye kadar sekiz kez gemilerinde yapılması gereken denetimlere izin vermediğini ifade etti.

Şubat 2021'de Libya'ya silah taşıdığından şüphe edilen Türkiye'ye ait iki ticari gemide arama yapılması için Türkiye Dışişleri Bakanlığına başvurulmuş ancak izin çıkmamıştı.

Kasım 2020'de ise Irini misyonu bünyesinde görevli Alman ordusuna ait bir fırkateynin Rosaline-A adlı Türk gemisinin durdurarak, askerlerin gemide arama yapması, Ankara ile Brüksel arasında arasında gerginliğe yol açmıştı.

Türkiye, İrini misyonunu eleştiriyor ve operasyonun amacının zaman içinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüştüğünü savunuyor.

Libya 2011'de Muammer Kaddafi'nin iktidardan devrilmesinden bu yana kargaşa içerisinde. İç savaşın devam ettiği ülkede iktidarda hak iddia eden iki farklı hükümet var. Trablus merkezli Türkiye'nin desteklediği Abdülhamid Dibeybe hükümeti ülkenin batısına hakimken; Fethi Başağa hükümeti ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduruyor. BM arabuluculuğunda iki taraf arasında Cenevre'de yapılan görüşmeler geçen hafta sonuçsuz kalmıştı.

dpa / GY, JD