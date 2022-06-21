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Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan
PolitikaTürkiye

Libya Tezkeresi Meclis'te kabul edildi

34 dakika önce

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. AKP, MHP ve İYİ Parti "evet", HDP ve CHP ise "hayır" oyu verdi.

https://www.dw.com/tr/libya-tezkeresi-mecliste-kabul-edildi/a-62211338

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

"Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin gerekçesinde, Libya'da planlanan seçimlerin yapılmadığına işaret edilerek "Libya'da 24 Aralık 2021 tarihi için planlanan seçimlerin yapılamaması sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu büyük fedakârlıklarla sahada tesis edilen sükûneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya'nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır” denildi.

Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından Libya Tezkeresi, 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatıldı. Tezkere AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi. HDP ve CHP hayır oyu verdi.

TBMM ilk olarak, 30 Aralık 2019'da Libya'ya asker gönderme tezkeresinin sunulmasının ardından 2 Ocak 2020'de bu tezkereyi oylamış, tezkerenin ardından Libya'ya asker gönderilmeye başlanmıştı.

DW,ANKA,DHA/TYBK

 

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