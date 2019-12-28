Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. TBMM Genel Kurulu süresi 1 yıl olan tezkereyi görüşmek üzere 2 Ocak'ta olağanüstü toplanacak.

Libya'daki askeri ve siyasi gelişmelerin "Türkiye dahil tüm bölge için tehdit oluşturduğu" belirtilen tezkerede "Sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulamaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkilenecektir" denildi.

Tezkerede, Türkiye'nin tanıdığı Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin "terör örgütleri, yasadışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticaretiyle mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğu" ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazartesi günü CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret ederek tezkere konusunda bilgi vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım tarihinde "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

DW/GY,BW

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