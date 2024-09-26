Türkiye Lübnan'dan tahliyeler için hazırlık yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin "Olası bir tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'daki Türk vatandaşlarının ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine ilişkin ön planlama ve ön hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduklarını vurguladı. Açıklamada, "Halihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" denildi.

Türkiye'nin Lübnan'da insani yardımlara devam edeceği belirtilen açıklamada Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıdanın Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile Beyruta ulaştırıldığı kaydedildi.

İsrail, 20 Eylül'den bu yana Lübnan'a hava saldırıları düzenliyor. Fotoğraf: AFP/Getty Images

İngiltere'den Kıbrıs'a 700 asker

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da dün Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesini planlamak üzere Kıbrıs'a askeri ekipler göndereceklerini açıklamıştı.

Daha önce de Kıbrıs'ın olası bir Hizbullah-İsrail savaşında tahliye noktası olabileceğine dair yorumlar yapılıyordu. İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı Kıbrıs'a 700 asker gönderilmesiyle ilgili süreci başlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da Mayıs ayında yaptığı açıklamada, gerekli olursa "ESTIA" adlı planı hayata geçirmek için hazırlıkları tamamladıklarını ifade etmişti.

Ekim 2023'te kabul edilen plan, savaş bölgelerinden ayrılan üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü, konaklaması ve ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti ayrıca pek çok Lübnan vatandaşının yaşadığı Kanada ve Almanya ile de yakın temas içerisinde. Larnaka Limanı'nda Kanada ve Almanya Dışişleri'nden kriz ekipleri bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de konuşlu Alman hava kuvvetleri personeli de Lübnan'daki vatandaşları tahliye etmeye hazır durumda.

DW, Reuters/ EÇ, HS

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