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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu bir afiş
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde dava dosyası Suudi Arabistan'a devredildiFotoğraf: Getty Images/C. McGrath
Hukuk ve AdaletTürkiye

Türkiye Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretti

1 saat önce

İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretti. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayı Riyad'a devretti.

İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 26 sanıklı davada Adalet Bakanlığının olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine hükmetti.

Cengiz: İtiraz edeceğiz

Hâkim, sanıklar hakkında gıyabi olarak yürütülen yargılamanın durdurulmasına ve davanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildiğini açıkladı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin "Suudi Arabistan gibi bir aile tarafından idare edilmediğini" belirten Cengiz, "Bizim vatandaşlarının şikâyetlerine kulak veren bir adalet sistemimiz var" dedi.

Davanın devir süreci

Savcılık geçen haftaki duruşmada, Türkiye'deki yargılamanın sonuçsuz kalacağını savunarak davanın Suudi makamlarına devredilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu konuda mahkemeye olumlu görüş bildireceklerini duyurmuştu. İnsan hakları örgütleriyse davanın Suudi Arabistan'a devri hâlinde cinayetin üstünün kapatılacağı yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Karar, ekonomik darboğazdaki Türkiye'nin Suudi Arabistan dâhil bölgedeki bazı ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Medyada yer alan bazı haberlerde, Riyad'ın ilişkilerin düzeltilmesi için Suudi sanıklara yönelik davanın düşürülmesini şart koştuğu iddia edilmişti.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. ABD istihbaratının geçen yıl açıkladığı raporda, Kaşıkçı'ya yönelik operasyonun Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

DW,AFP/CÖ,JD

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