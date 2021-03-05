 Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB′ye nota verdi | TÜRKİYE | DW | 15.03.2021

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TÜRKİYE

Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de planlanan elektrik bağlantısı projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesine tepki göstererek, İsrail ve Yunanistan ile projeyi destekleyen AB'ye nota verdi.

Temsili fotoğraf

Temsili fotoğraf

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin alınması için Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne (AB) nota verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan elektrik hattı projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in yanı sıra projeyi destekleyen AB'ye nota verdi.

İsrail ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, üç ülke elektrik ağlarını birbirine bağlayacak elektrik hattının inşası için 8 Mart'ta mutabakat imzalanmıştı.

Üç ülke temsilcilerinin Lefkoşa'da imzaladığı mutabakat uyarınca yaklaşık bin 208 kilometre uzunluğundaki hattın Lefkoşa üzerinden Yunanistan'ın Girit adasına ulaştırılması planlanıyor. 

AA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs ve Girit adaları arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışma gerektirmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye önceden bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

"EuroAsia Interconnector" (Avrasya Bağlantısı) adlı projenin, dünyanın en uzun ve en derin yer altı elektrik bağlantısı olacağı belirtiliyor.

Kıbrıs devlet televizyonu RIK, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda hattın 2023 yılında tamamlanacağını duyururken, İsrail Enerji Bakanlığı ise projenin 2024 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini ve 1000-2000 megawatt (MW) kapasitede olacağını bildirmişti.

ANKA,AP,DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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