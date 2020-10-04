Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yeniden yükseliyor

Doğu Akdeniz'de tartışma yaratan doğal gaz arama çalışmalarına ara vererek Eylül ayı ortalarında Antalya Limanı'na dönen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex (denizcilere duyuru) mesajı yayınlandı.

İkmal ve bakım için Antalya Limanı'na çekildiği açıklanan Oruç Reis'in önceki gece limandan ayrıldığı ve açıkta demirleyerek yeni görev beklemeye başladığı ifade ediliyor. Geminin yeni görevi 22 Ekim'e kadar sürecek. İlan edilen yeni Navtex, Kaş'ın karşısındaki Yunanistan'a ait Meis Adası'nın güneyinde kalan alanı kapsıyor. Oruç Reis'e Ataman ve Cengizhan isimli iki geminin daha eşlik etmesi bekleniyor.

Twitter'de açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemi Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı" dedi.

Yunanistan tepki gösterdi

Oruç Reis'in yeni bir Navtex yayımlanması, Yunanistan'ın tepkisine neden oldu. Geminin doğal gaz arama faaliyetleri yürütmesi için harekete geçirilmesini kınayan Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yaptı.

Oruç Reis'in 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de başladığı doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Türkiye arasında deniz yetki alanları konusunda gerginliğe neden olmuştu. Yunanistan, Oruç Reis'in faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin kendi yetki alanında olduğu iddia ediyor.

Güvenlik mekanizması üzerinde anlaşılmıştı

Oruç Reis'in çekilmesinin ardından Yunanistan ve Türkiye, NATO bünyesinde teknik görüşmelere başlamış ve iki ülke arasında yükselen tansiyon düşmüştü. NATO da Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın havada veya denizde yaşanabilecek "olası kazaların" önüne geçilmesi amacı taşıdığını söylemişti.

"Diplomasiye fırsat tanıyalım, dedik"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Oruç Reis'i bölgeden çekmesi ile ilgili olarak "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis'in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir" diye konuşmuştu.

DHA,DW/HS,BÖ

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