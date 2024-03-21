Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında "tarihi" anlaşma

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında 2,4 trilyon dolarlık hacme ulaşması hedeflenen bir serbest ticaret alanı oluşturulmasına yönelik müzakereleri başlatacak "tarihi" imzalar atıldı.

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerini başlatacak anlaşma için imzalar atıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan KİK ile atılan imzayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Türkiye ve KİK üyeleri arasında 2,4 trilyon dolar ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birisinin oluşturulacağını duyuran Bolat, "Anlaşma, mal ve hizmet ticaretini serbestleştirecek, yatırımların ve ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayarak ülkemizin bölgeyle ticaretini ve ülkemize Körfez Bölgesinden yatırımları çok daha üst seviyelere çıkaracaktır" dedi.

Ankara, son dönemde Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için çabalarını artırdı.

Türkiye, bölge ülkeleriyle yıllarca süren gerilimin ardından BAE ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin tamiri için 2020'de diplomatik bir atılım başlattı.

Türkiye geçen yıl BAE ile "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" adı verilen bir ticaret anlaşması imzaladı. Ankara daha sonra da yakın ilişkilere sahip olduğu Katar dâhil Körfez ülkeleriyle milyarca dolarlık anlaşmalara imza attı.

Ekonomilerini petrol dışındaki gelir kaynaklarıyla çeşitlendirmek isteyen Körfez ülkeleri ise sanayilerinin gelişmesine destek arayışı ve teknoloji transferi için Türkiye'ye yöneliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

"Kazan-kazan prensibi"

KİK ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin "en kısa sürede" tamamlanacağına inandığını belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için Körfez coğrafyası ile son dönemde kurulan güçlü iş birliklerinin bir halkası olarak, bu yeni ticari ortaklık projeksiyonumuz, KİK ülkeleri ile birlikte küresel ekonomide, kazan-kazan prensibi ile daha büyük bir paya ulaşılması açısından büyük öneme sahiptir" dedi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el Budeyvi ise imzalanan anlaşmayı "KİK ülkeleri ile Türkiye arasındaki güçlü ve stratejik ortaklığın bir göstergesi" olarak tanımladı.

El Budeyvi, anlaşmanın ticaret, ekonomi ve finans dâhil çeşitli alanlarda KİK ile Türkiye arasındaki başarılı iş birliğini sergilediğini belirtti.

Türkiye ve İngiltere de geçen hafta aralarındaki serbest ticaret anlaşmasının mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelere başlamıştı.

DW,Reuters/CÖ,BK

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