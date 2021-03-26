Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle geçiş başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek, geçişleri bugün başladı. İki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerin koronavirüs salgını nedeniyle normalden az olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İki ülke vatandaşlarının kimlik kartı ile Türkiye ve Azerbaycan arasında seyahat edebilmesine imkan tanıyan protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında imzalanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hafta başında yapılan yazılı açıklamada da, iki ülke arasında kimlikle yapılacak seyahatler ile "ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağları daha da pekişecektir" denilmişti.

DW,DHA/JD,EC

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