 Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle geçiş başladı | TÜRKİYE | DW | 01.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle geçiş başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi. Seyahatler sadece yeni tip kimlik kartı ibraz edilerek yapılabilecek.

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki Dilucu Gümrük Kapısı

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki Dilucu Gümrük Kapısı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek, geçişleri bugün başladı. İki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerin koronavirüs salgını nedeniyle normalden az olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İki ülke vatandaşlarının kimlik kartı ile Türkiye ve Azerbaycan arasında seyahat edebilmesine imkan tanıyan protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında imzalanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hafta başında yapılan yazılı açıklamada da, iki ülke arasında kimlikle yapılacak seyahatler ile "ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağları daha da pekişecektir" denilmişti.

DW,DHA/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Berg-Karabach | Russische Friedenstruppen sichern Waffenstillstand

Karabağlı Ermenilerden "Rusça" hamlesi 26.03.2021

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni yönetim, Rusça'nın ikinci resmi dil olmasını öngören tasarıyı kabul etti. Azerbaycan ise, ülkedeki tek resmi dilin Azerbaycan Türkçesi olabileceği tepkisini verdi.

Berg-Karabach | Russische Friedenstruppen sichern Waffenstillstand

Ermenistan Azerbaycan sınırına Rus askeri istiyor 22.02.2021

Ermenistan Savunma Bakanı Arutyunyan, ülkedeki Rus askeri üssünün genişletilmesini ve doğuda Azerbaycan sınırına bir Rus birliğin konuşlandırılmasını istediklerini bildirdi.

Türkei Fotoreportage Flughafen Istanbul-Sabiha Gokcen

Azerbaycan’a kimlik kartıyla gidilebilecek 11.12.2020

Türkiye ile Azerbaycan arasında dün imzalanan protokol çerçevesinde iki ülke vatandaşları karşılıklı ziyaretlerde kimlikle seyahat edebilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kaz Dağları'nda ne olacak?

Kaz Dağları’nda altın çıkarmak isteyen Doğu Biga Madencilik temsilcisinin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Çanakkale Belediyesi'ne göre, şirketin izni iptal edildi ve bölgeyi boşaltması için ekime kadar süre tanındı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  