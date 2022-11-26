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Fotoğraf: Sascha Steinach/IMAGO
PolitikaTürkiye

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyeliği buluşması

3 saat önce

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın heyetleri Daimi Ortak Mekanizma çerçevesinde Stockholm'de toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in ilerleme kaydettiği" ifadeleri yer aldı.

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci kapsamında Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra  çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ikinci toplantısı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyetine Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı MİT) temsilcileri katıldı.

İsveç heyetine Başbakanlık Ofisinde Büyükelçi Oscar Stenström ve Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson, Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etti. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler de görüşmeye katıldı. 

"Amaç mutabakattaki taahhütlerin yerine getirilmesi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nün açıklamasında, Daimi Ortak Mekanizma'nın amacının üçlü mutabakattaki taahhütlerin uygulanmasının temin edilmesi olduğu belirtildi.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Daimi Ortak Mekanizma, Finlandiya ve İsveç'in kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmıştır" ifadeleri yer aldı.

Finlandiya halkı NATO'ya katılmaktan yana

Ne olmuştu?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılma kararı alan İsveç ve Finlandiya, resmi olarak üyelik başvurusunda bulunmuştu. Türk hükümetinin, Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmemesi halinde iki ülkenin üyeliklerini veto edeceği açıklaması sonrası Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için NATO Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

Şu ana kadar Macaristan ve Türkiye dışındaki 28 NATO üyesi iki ülkenin İttifak'a katılımına onay verdi. Macaristan'daki onay sürecinin  yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Macaristan'ın da onay vermesinin ardından iki ülkenin üyeliklerini onaylamayan tek NATO ülkesi Türkiye olacak.

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson 8 Kasım'da ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya yapmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında "Terör faaliyetleri ister İsveç'i ister Türkiye'yi hedefliyor olsun, eşit derecede ciddiye alarak mücadele edeceğiz" demişti.

Kristersson'un ziyareti sonrası Kasım ortasında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay için şartları arasında yer alan anayasa değişikliği  parlamentoda kabul edilmişti.

Türkiye "terör örgütlerine yuva olmakla" suçladığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bazı şartlar sürüyor. Bu şartlar arasında terör suçlularının iadesi de yer alıyor.

AFP,DW/BÖ,HT

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