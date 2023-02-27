Türkiye, İsveç ve Finlandiya 9 Mart'ta masaya oturacak

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile gerçekleştirilen ancak geçen ay askıya alınan üçlü görüşmelere 9 Mart'ta yeniden başlanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri konusunda bu ülkelerle gerçekleştirilen ancak Stockholm'de Kur'an yakılmasının ardından geçen ay askıya alınan üçlü görüşmelere yeniden başlanacağını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "(Üçüncü Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı) 9 Mart'ta düzenlenecek. Açıkça herkes, İsveç'in özellikle yükümlülüklerini yerine getirmediğini görsün. O nedenle Brüksel'de yapılmasına biz 'evet' dedik" diye konuştu.

Söz konusu mekanizmanın bir müzakere olmadığını belirten Çavuşoğlu, bunun iki ülkenin üyeliği için müzakere amacıyla kurulmadığını, mekanizmanın İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıranın uygulanıp uygulanmadığını görmek ve anlamak için kurulduğunu söyledi.

Ancak İsveç'in muhtıranın uygulanması bakımından tatmin edici adımlar atmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı açıklamalar, kararlılık ve yeni hükümet var. Bunları görüyoruz. Diğer taraftan anayasa ve bazı kanunlarda, özellikle terörle mücadele kanunlarında değişiklikler yaptılar. Bu değişikliğin amacı mutabakat muhtırasında açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansmanı, terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi hukuka aykırı eylemlerin durdurulması" dedi.

İsveç'te tüm bu faaliyetlere devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin üyelik sürecini yalnızca Kur'an-ı Kerim yakılmasına bağlamadığını söyledi. Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' dememiz mümkün değil" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecini birbirinden ayırabileceklerini yineleyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkça söyledi. Peter'a (Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto), Blinken'a (ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken) ve NATO Genel Sekreteri'ne (Jens Stoltenberg) söyledik. 'İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecini ayırabiliriz' dedik. Finlandiya'nın üyeliğine İsveç'e göre daha olumlu baktığımızı bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da söylemişlerdir" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "sorunlu olanla, az sorunlu olanı ayırdıklarını" sözlerine ekledi.

Temmuz hedefi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin Mart ayında bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Stoltenberg bu toplantıda, "Türkiye'nin İsveç'in üyelik protokolünün onaylanması konusunda karşılaşılan güçlüklerin ele alınacağını" belirtti. Litvanya'da 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine işaret eden Stoltenberg, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in o zirvede İttifak'a tam üye olmasını hedeflediğini söylemişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda taraflar 25 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelmişti Fotoğraf: Turkish Presidency/AA/picture alliance

NATO'ya katılmak için geçen Mayıs ayında birlikte resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, üyeliklerine güvenlik gerekçeleriyle karşı çıkan Türkiye ile şu ana kadar iki kez Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı gerçekleştirdi. Üç ülkenin geçen Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde imzaladığı mutabakat kapsamında yapılan toplantılarda İsveç ve Finlandiya verdikleri çeşitli taahhütlerle Ankara'nın çekincelerini gidermeye çalışıyordu.

Ancak Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an yakma eylemi üzerine Ocak ayında üçlü görüşmeleri askıya aldı. Bu eylemin ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine izin vermesini beklememesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya konusundaysa farklı bir tutum sergileyebileceğinin sinyalini vermişti.

Finlandiya ise NATO'ya İsveç'le birlikte katılma planından vazgeçmemekte kararlı olduğunu göstermişti.

Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine Türkiye dışında meclis onayı vermeyen tek ülke Macaristan. Budapeşte, Macar meclisindeki oylamanın Mart ayının ikinci yarısında yapılabileceği mesajı vermişti.

DW/CÖ,JD