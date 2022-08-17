Türkiye-İsrail ilişkileri normale dönüyor

İsrail, Türkiye ile ilişkilerin yeniden normale döneceğini ve iki ülkenin karşılıklı olarak tekrar büyükelçi atayacağını duyurdu. İsrail söz konusu gelişmeyi "bölgesel istikrar için bir kazanç" olarak değerlendiriyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisi, İsrail ile Türkiye'nin karşılıklı olarak yeniden büyükelçi ve başkonsolos görevlendirme kararı aldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu kararın, Lapid'in geçen Haziran ayında Ankara'ya düzenlediği resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede alındığı duyuruldu.

Başbakan Lapid ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için bir kazanç ve İsrail vatandaşlarına ekonomik anlamda iyi bir haber" ifadelerini kullandı. İsrail'in pozisyonunu dünya genelinde güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Lapid, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin eksiksiz bir şekilde yeniden hayata geçirilmesinin, bir yıl önce başlayan yakınlaşma sürecinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Bu sürecin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyareti ile ivme kazandığı ve iki ülke dışişleri bakanlarının karşılıklı olarak Kudüs ve Ankara'yı ziyaret etmeleri ile devam ettiği de açıklamada dile getirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un geçen Mart ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, cumhurbaşkanlığı seviyesinde İsrail'den Türkiye'ye, on yıl aranın ardından yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.

Cumhurbaşkanı Herzog da, Twitter mesajında "Türkiye ile kapsamlı diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını sevinçle karşılıyorum. Bu geçen yıl hız kazandırdığımız süreç ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasına ve İsrail ile Türk halkı arasında karşılıklı turizmin ve dostluğun pekişmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "İsrail ile yeni bir süreç başlamıştı. Havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladık. İlişkilerin normalleşmesi için atacağımız adımlarda karşılıklı büyükelçilerin atanması da vardı. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık."

Mavi Marmara baskını ile bozulan ilişkiler

Uzun yıllar bölgede ittifak halinde olan iki ülkenin arasındaki ilişkiler, 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail güvenlik güçlerinin baskın düzenlemesi ve olayda 10 Türk vatandaşının öldürülmesi üzerine bozulmuştu. 2016'da iki ülke arasında ilişkileri yeniden canlandırma yönünde adımlar atılmış olsa da, 2018 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla başlayan Gazze krizinde bu adımlar bir kez daha sekteye uğramış ve her iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti.

Reuters,dpa,DW / ET,HT