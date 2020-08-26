Türkiye için "12 mil" savaş sebebi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını dile getirdi. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Oktay, Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır" dedi.

Karasuları konusunun Lozan Antlaşması'nda karara bağlandığını ve bunun Yunanistan için Ege Denizi'nde 3 mil olduğunu belirten Oktay, Atina'da dile getirilen karasularını 12 mile çıkarma fikri ile hakkında, "Çıkardığın zaman ne olacak? Şuradan aşağısına Türkiye inemeyecek. Ege'den aşağıya senin gemilerin, turistsen teknelerin, balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret yapıyorsan buradan Karadeniz'den geçen, Marmara'dan geçen gemilerin açık denizlere inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen çarşamba günü Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin batısında yer alan İyonya Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu uygulamayı, komşu ülkelerle arada en az 24 deniz mili mesafenin olduğu diğer denizlerde de hayata geçirebileceklerini ifade eden Mitsotakis, Türkiye ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge konuları konusunda diyaloğa hazır olduklarını da dile getirmişti.

Fransa'ya ağır eleştiri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'e savaş gemileri ve savaş uçakları gönderen Fransa'yı da eleştirdi. Oktay, "Fransa geliyor, Fransa buraya uçak koyuyor. Neyin uçağını getiriyorsun kardeşim, hangi savaş gemilerini getirmeye çalışıyorsun? Sen kimsin? Ey Fransa sen kimsin? Ey Macron, sen kimsin? Türk milletini ve Türkiye'yi tanımamışsın. Sen garantör ülke değilsin" dedi.

Röportajında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve AB'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili takındığı tavra da değinen Oktay, Türkiye'nin AB üyelerinin sahalarında veya başka bir ülkenin sahasında hak iddia eden konumda olmadığını ancak Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde kendi haklarından da kesinlikle vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"Bir tehdit etmiyoruz, hakkımızı savunuyoruz"

AB'ye çağrıda bulunarak, "Bedeli ne olursa olsun şımarık bir üyenizin ne pahasına olursa olsun arkasında duracağım diye tüm Avrupa Birliği üyelerine ve kendinize bedel ödetmekten ziyade önce üyeniz olan Yunanistan'ı ve çok farklı oyunlarla üye diye içeri aldığınız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bir oturtun ve hakkaniyet ölçüsünde şu adalara bakın ve Türkiye'ye bakın, Türkiye'nin haklarına ve tezlerine kulak kabartın, rıza gösterin" diyen Fuat Oktay, "Türkiye'nin önüne geleni tehdit eden bir ülke olmadığını, sadece kendi haklarına tecavüz etmeye çalışanlara karşı bir duruş sergilediğini" ifade etti.

AB ise Ankara'ya çağrıda bulunarak Atina ile diyalog masasına oturmasını aksi halde 24 Eylül'de yapılması planlanan AB zirvesinde Türkiye aleyhine yaptırım kararları çıkabileceğini bildirmişti.

Doğu Akdeniz'de varolduğu tahmin edilen zengin doğal gaz ve petrol yatakları, bu bölgenin egemenlik haklarının kime ait olduğu konusunda Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyetini karşı karşıya getiriyor. Son dönemde artan gerilim nedeniyle askeri hareketliliğin de arttığı Doğu Akdeniz'de son olarak Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak tatbikat yaptı. Türkiye ayrıca yeni bir Navtex ilan ederek, 11 Eylül'e kadar Anamur ile Kıbrıs arasında atış talimi yapacağını duyurdu.

DW,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe