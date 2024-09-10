Türkiye genelinde Narin eylemleri: Aile politikalarına tepki

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından Türkiye genelinde tetiklenen protesto gösterileri dün akşam da sürdü. Kadın örgütleri ve siyasi partiler Artvin'den Malatya'ya çok sayıda kentte sokağa çıktı.

Başkent Ankara'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) il örgütü bir yürüyüş düzenledi. TİP adına yapılan basın açıklamasında "Acımız büyük ama adaletin sağlanıp sağlanmayacağına, bu cinayetin tüm sorumlularının tespit edilip gerekli cezaları alıp almayacağına dair endişemiz daha da büyük" denilerek Narin'in ölümüyle ilgili siyasi bağlantı iddiaları dile getirildi:

"Çünkü Narin'in ölümünden sorumlu olanların Hizbullah tarikatıyla bağlantılı olduğuna dair iddialar var. Çünkü Diyarbakır AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, 'Narin'in öldürülmesinde kimlerin parmağı varsa hepsini tek tek cezalandıracağız' demek yerine daha Narin'in cesedi otopsi bile yapılmamışken çıkıp, 'Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır' diye açıklama yapma cüretini gösterdi. AKP hükümetine soruyoruz, Narin Güran'ın katilleri nerede? Bu yayın yasağı neden getirildi?"

"Galip Ensarioğlu'nun açıklaması kovuşturmaya müdahale"

Eskişehir'de gösterileri Emek ve Demokrasi Platformu organize etti. "Narin için adalet", "Çocuk cinayetleri politiktir" sloganlarını atan platform üyeleri adına açıklama yapan Evrim Sabur, "Hem sokaklar hem de iktidarın her fırsatta dilinden düşürmediği kutsal aile masalı, maalesef ki bu ülkede ne kadınlar ne de çocuklar için güven vermiyor" dedi, olaya ilişkin açıklamalarından ötürü AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki gösterdi: "AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin'in cansız bedenine ulaşılmasına dair gözaltına alınan üyelerinin de bulunduğu aileye ilişkin, 'Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız' demesi kovuşturmaya siyasetin etkisinin açık göstergesidir."

Eskişehir'de Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri sokağa çıktı Fotoğraf: Anka

Tabuttaki gelinliğe tepki

İzmir'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Meclisi öncülüğünde Konak ilçesinde toplanan kadınlar "Narin'in hesabını soracağız" yazılı pankart açtı. Eylemde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Gerçek katilleri bulunana kadar, adalet önünde hesap verene kadar alanlardayız, meydanlardayız, mahkemelerdeyiz... Bu ülke çocuklarına yaşam hakkı tanımıyor. Çocuklarının geleceğini elinden alıyor" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Tülin Osmanoğulları da "Narin'in katilleri kutsal aile diye kadınları evlere hapis edenlerdir. Aileyi güçlendireceğiz diye evlere reisler atayan, reislerin sırtını sıvazlayanlardır... Narin'in bugün cenazesini hepimiz gördük. Sayın Aile Bakanı, siz korumakla yükümlü olduğunuz çocuğun cenazesindeydiniz. Tabutunda gelinlik vardı. O çocuk yaşıyor olsaydı bugün okula başlayacaktı. Üzerinde önlüğü, çantası, kalemi olacaktı. Tabutuna gelinlik koymak işte sizin zihniyetiniz bu" diye konuştu.

Sekiz yaşındaki Narin'in tabutuna gelinlik serildi Fotoğraf: ANKA

"Ailede şiddet ve istismar var"

Artvin'in Hopa ilçesinde kadınlar sokağa çıktı. Grup adına basın açıklaması yapan Seval Karabulut, "Bu ülkede çocuklar tarikat ve cemaat yurtlarında istismara uğruyor. Denetimsiz tarikat yurtlarında can veriyor. Sokakta oynarken panzer altında hayatını kaybediyor. Kolluk güçleri tarafından vuruluyor. Sokak hayvanlarını öldürme yasasını çocukların güvenliğini bahane ederek meşrulaştırmaya çalışanlar Narin'e ne olduğunu gizliyor, faillerini aklamaya çalışıyor. Kutsal aile diyerek kadınları ve çocukları hapsetmeye çalıştığınız aileleriniz de şiddet ve istismar var" sözleriyle grubun tepkisini dile getirdi.

"Sekiz ayda 11 çocuk öldürüldü"

Samsun'da düzenlenen gösteride Kadın Dayanışması adına konuşan Betül Aksu iktidarın aile politikalarını eleştirdi: "2024 yılının sekiz ayında en az 101 çocuk istismar edildi, 11 çocuk öldürüldü. Türkiye kayıp çocuk vakalarında ilk sıralarda yer alıyor. Devlet kurumları 2016'dan beri verileri açıklamıyor. İktidar aileyi güçlendirme politikaları izlerken çocuğun üstün yararını gözetmiyor. Kadınların ve çocukların canı pahasına koruyor aileyi... Aile içerisinde şüpheli kadın ölümleri, çocuk istismarı, erkek şiddeti, kadın emeğinin sömürüsü var. Çocukları aileden, erkeklerden nasıl koruyacaksınız? Aile destek paketleri ile var etmeye çalıştığınız o kutsal ailelerde istismar ve şiddet var. Bunu nasıl önleyecek nasıl engelleyeceksiniz?"

Dün ayrıca Ordu ve Malatya'da da gösteriler düzenlendi.

ANKA / MUK,JD

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