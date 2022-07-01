Türkiye- Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında özel temsilciler vasıtası ile yürütülen görüşmelerde, doğrudan hava kargo ticaretinin en yakın zamanda başlatılması için mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine, mümkün olan en yakın zamanda açılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin en kısa zamanda başlatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri olan Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Viyana'da dördüncü kez bir araya gelmelerinin ardından yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul'dan Erivan'a yolcu taşıyan bir uçak - (22.02.2022 - Erivan Zvartnots Havalimanı) Fotoğraf: Vahram Baghdasaryan/AA/picture alliance

"Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine, mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır."

Türkiye ile Ermenistan 1990'lı yıllarda kesilen diplomatik ilişkileri başlatmak için geçen yılın sonunda karşılıklı adımlar atmaya başlamıştı. 1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Ankara ve Erivan'ın Aralık 2021’de başlattığı normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez Ocak ayında bir araya gelmişti. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.

DW,DHA / ETO,ET