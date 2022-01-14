Türkiye ekonomisi

Orta sınıf nasıl değişti? | "Son dönemin en çok kaybedeni oldular"

Türkiye’de orta sınıf, yıllar içinde diğer ülkelerde olduğu gibi değişime uğradı. Orta sınıfa mensup ailelerin çocukları, ebeveynlerinin hayat standartlarını yakalamakta zorlanıyor. Özel bir bankada uzman olarak çalışan Deniz, ev ya da araba sahibi olmak gibi bir beklentisinin olmadığını söylüyor. Emekli öğretmen Mahmut Aytaç “Çocuklarım benim aldığım evi, arabayı alamıyor” diyor.