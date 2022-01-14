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Türkiye ekonomisi

DW Türkçe'nin Türkiye ekonomisi ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

DW Türkçe'nin Türkiye ekonomisi ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Türkiye - Ermenistan normalleşme adımlarından sınırda yaşayan Karslılar ümitli 14.01.2022

Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllar sonra ilişkilerin normalleşmesi için adımlar atılması, 1993 yılından bu yana kapalı olan Akyaka demiryolu sınır kapısının yakınında yaşayan Kars'ın Akyaka ilçesindekiler için önemli bir gelişme. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, görüşmelerden ümitli ve sınırların açılmasını destekliyor.
Protective face mask and euro banknotes. Coronavirus protection on wooden table.

Dünya Bankası büyüme beklentilerini düşürdü 11.01.2022

Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporuna korona pandemisi damgasını vurdu. Raporda Türk ekonomisi için 2022'de yüzde 2 ve 2023'te yüzde 3'lük büyüme öngörüldü.

DW Haber - 10.01.2022 10.01.2022

DW Haber'de bugün: Erdoğan Bakan Nebati'ye neden kızgın?, Türkiye'de sefalet endeksi %50'ye yaklaştı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de Gelecek Partisi çatlağı iddiası, İstanbul'da gırgırla av: "Balık stokları tehlikede."

TAKSIM VE ISTIKLAL CADDESI'NDE KALABALIK FOTO: ERSAN SAN-ISTANBUL-DHA

TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi 10.01.2022

TÜİK verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

IMF’den gelişmekte olan ülke ekonomilerine "türbülans" uyarısı 10.01.2022

Uluslararası Para Fonu (IMF) gelişmekte olan ülkelere Fed’in faiz artırımı beklentisi nedeniyle çalkantılı bir döneme hazırlıklı olma uyarısında bulundu. IMF bu ülkelerdeki yüksek enflasyon ve kamu borcuna dikkat çekti.

Nevşin Mengü Soruyor 07.01.2022

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 2022'de enflasyonun üç haneli sayılara ulaşmasını beklemediğini, %55 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Merkez Bankası'nın TL'ye güveni sağlayamadığını dile getirdi. Türkiye Eğilimleri Araştırması yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Aydın, halkın ilk sorununun ekonomi olduğunu ve kutuplaşma nedeniyle iktidar seçmeninin sorunlara rağmen AKP'yi terk etmediğini belirtti.
Women shop bread at a market in Ankara on December 20, 2021 as Turkey's troubled lira nosedived today after Turkish President cited Muslim teachings to justify not raising interest rates to stabilise the currency. - Erdogan has pushed the central bank to sharply lower borrowing costs despite the annual rate of inflation soaring to more than 20 percent. Economists believe the policy could see consumer price increases reach 30 percent or higher in the coming months. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Enflasyonun "köpüğü" alınabilecek mi? 05.01.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdan sonra enflasyondaki köpüğün alınacağını söyledi. Ancak ekonomistlere göre mevcut para ve maliye politikaları ile enflasyonun kısa vadede düşmesi çok zor.

DW Haber - 03.01.2022 03.01.2022

DW Haber'de bugün: Enflasyon: 2 hafta arayla aynı gıdalar ne kadar arttı?, Elektrikte kademeli tarife:"150 kWh tutturmak kolay olmayabilir", Boğaziçi eylemleri: "'Üniversiteyi temizlemeye geldik' cümlesini duyduk", Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Emniyet'e 2 tavsiye kararı.

KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu 03.01.2022

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08'e yükselerek son 19 yılın rekorunu kırdı. Muhalefet partilerinin liderleri enflasyondaki artıştan hükümeti sorumlu tuttu.

NEW YORK, USA - SEPTEMBER 25: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan speaks during a side event titled Combating hate speech hosted by Turkey and Pakistan within the 74th session of UN General Assembly in New York, United States on September 25, 2019. Ercin Top / Anadolu Agency

Erdoğan'ın bilinmezliği 2022'yi de zorlayacak 31.12.2021

2021'de siyasete, ekonomik kriz yüzünden iktidarla muhalefet arasında büyüyen çekişme damgasını vurdu. Bu, 2022'de de ana gündem olacak. Uzmanlara göre siyaseti en çok; Erdoğan'ın ne yapacağının bilinmezliği zorlayacak.
Armenia flag with Turkey flag

Ermenistan Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor 30.12.2021

Ankara ile Erivan hattında normalleşme sürecine girilirken Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına yönelik yürürlüğe koyduğu ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini açıkladı.

DW Haber - 30.12.2021 30.12.2021

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor, "Kurdaki dalgalanma sürdükçe vatandaşın gözü dolarda olacak", cinayet şüphesi: Eskişehir'de kaybolan Iraklı kadın, Milli Piyango heyecanı bu sene yok.

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor 30.12.2021

Son 2 yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, 2021 yılını ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakıyor. Ekonomide 2022’nin gündemi ise yüksek enflasyon, bir başka deyişle "hayat pahalılığı" olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40’lara dayanması bekleniyor.

Turkish lira banknotes are seen in this illustration taken in Istanbul, Turkey November 23, 2021. REUTERS/Murad Sezer/Illustration

Türkiye "yüksek enflasyon" yılına giriyor 30.12.2021

Ekonomide 2022'nin gündemi yüksek enflasyon, bir başka deyişle 'hayat pahalılığı' olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40'lara dayanması beklenirken, büyümenin yüzde 5'in altına gerileyeceği öngörülüyor.

Orta sınıf nasıl değişti? | "Son dönemin en çok kaybedeni oldular" 27.12.2021

Türkiye’de orta sınıf, yıllar içinde diğer ülkelerde olduğu gibi değişime uğradı. Orta sınıfa mensup ailelerin çocukları, ebeveynlerinin hayat standartlarını yakalamakta zorlanıyor. Özel bir bankada uzman olarak çalışan Deniz, ev ya da araba sahibi olmak gibi bir beklentisinin olmadığını söylüyor. Emekli öğretmen Mahmut Aytaç “Çocuklarım benim aldığım evi, arabayı alamıyor” diyor.
ANKARA, TURKEY - DECEMBER 02 : Nureddin Nebati swears in as Turkey's new treasury and finance minister at the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on December 02, 2021. Baris Oral / Anadolu Agency

Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor 23.12.2021

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı üç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuyla sağladıklarını söyledi. Nebati yeni paketlerle piyasayı şaşırtacaklarını kaydetti.
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