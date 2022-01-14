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DW Türkçe'nin Türkiye ekonomisi ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
DW Türkçe'nin Türkiye ekonomisi ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Türkiye ile Ermenistan arasında uzun yıllar sonra ilişkilerin normalleşmesi için adımlar atılması, 1993 yılından bu yana kapalı olan Akyaka demiryolu sınır kapısının yakınında yaşayan Kars'ın Akyaka ilçesindekiler için önemli bir gelişme. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, görüşmelerden ümitli ve sınırların açılmasını destekliyor.
Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 2022'de enflasyonun üç haneli sayılara ulaşmasını beklemediğini, %55 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Merkez Bankası'nın TL'ye güveni sağlayamadığını dile getirdi. Türkiye Eğilimleri Araştırması yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Aydın, halkın ilk sorununun ekonomi olduğunu ve kutuplaşma nedeniyle iktidar seçmeninin sorunlara rağmen AKP'yi terk etmediğini belirtti.
DW Haber'de bugün: Enflasyon: 2 hafta arayla aynı gıdalar ne kadar arttı?, Elektrikte kademeli tarife:"150 kWh tutturmak kolay olmayabilir", Boğaziçi eylemleri: "'Üniversiteyi temizlemeye geldik' cümlesini duyduk", Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Emniyet'e 2 tavsiye kararı.
Son 2 yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, 2021 yılını ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakıyor. Ekonomide 2022’nin gündemi ise yüksek enflasyon, bir başka deyişle "hayat pahalılığı" olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40’lara dayanması bekleniyor.
Türkiye’de orta sınıf, yıllar içinde diğer ülkelerde olduğu gibi değişime uğradı. Orta sınıfa mensup ailelerin çocukları, ebeveynlerinin hayat standartlarını yakalamakta zorlanıyor. Özel bir bankada uzman olarak çalışan Deniz, ev ya da araba sahibi olmak gibi bir beklentisinin olmadığını söylüyor. Emekli öğretmen Mahmut Aytaç “Çocuklarım benim aldığım evi, arabayı alamıyor” diyor.