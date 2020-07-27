 Türkiye Doğu Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti | TÜRKİYE | DW | 28.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye Doğu Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti

Oruç Reis krizinin aşılmasından saatler sonra Türkiye yeniden Doğu Akdeniz’de Navtex duyurusu yaptı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında görevlendirildi.

Son olarak Oruç Reis gemisinin Meis yakınlarına gönderileceğine dair Navtex bölgede gerilimi tırmandırmıştı.

Son olarak Oruç Reis gemisinin Meis yakınlarına gönderileceğine dair Navtex bölgede gerilimi tırmandırmıştı.

Oruç Reis krizinin aşılmasından saatler sonra Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex duyurusu yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi. Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi. Mesajda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçilmesi istendi.

Yunan gazetesi Kathimerini’nin internet sayfasında yer alan haberde araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs ile Lübnan karasuları arasında kalan, "2, 3 ve 13 numaralı Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri" olduğu belirtildi. Haberde Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiği ifade edildi.

"Navigational Telex" kavramının kısaltması olan Navtex denizcilere seyrüsefer uyarıları, meteoroloji tahminleri ve güvenlik enformasyonlarını iletmeye yarayan haberleşme cihaz sistemine deniyor. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini yer ve zaman bildirerek bu yolla diğer denizcilere duyuruyorlar. Türkiye'de Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İbrahim Kalın'ın açıklaması

Geçen hafta Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Meis Adası yakınlarında görevlendirmek istemesiyle başlayan krizde dün ve bugün yumuşama sinyalleri gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada "Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'Madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün de Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hareket halinde olan donanma gemilerinin sayısını azalttığını söylemiş, Atina’nın Ankara ile "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde" müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Oruç Reis anlaşmazlığında uzlaşma sinyalleri

Yunanistan Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta gerilimin kısmen düştüğü yönünde bir açıklama yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'daki görüşmede "bir kırılma noktasına" varıldığını söyledi.  

Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yumuşama sinyali

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Erdoğan'ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.  

Oruç Reis "Yunan kıta sahanlığına girdi" iddiası

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığında Meis adası açıklarındaki bölgeye girdiği iddia edildi. Yunanistan bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak görüyor.  

Benzer içerik

Forschungsschiff Oruc Reis Türkei

Oruç Reis anlaşmazlığında uzlaşma sinyalleri 27.07.2020

Yunanistan Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkta gerilimin kısmen düştüğü yönünde bir açıklama yaptı. İspanya Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'daki görüşmede "bir kırılma noktasına" varıldığını söyledi.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten

Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yumuşama sinyali 28.07.2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Erdoğan'ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.

Schiffe der griechischen Küstenwache

Yunanistan Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı 22.07.2020

Yunan donanması, Türkiye ile yaşanan sondaj gerilimi nedeniyle Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdı. Yunan Başbakan Mitsotakis'in de parti liderleriyle bir araya geleceği açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ayasofya

Türkiye'den UNESCO'ya Ayasofya taahhüdü

Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiği ve yakın gelecekte bir UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet edeceği öğrenildi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    