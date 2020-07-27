Türkiye Doğu Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti

Oruç Reis krizinin aşılmasından saatler sonra Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex duyurusu yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi. Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi. Mesajda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçilmesi istendi.

Yunan gazetesi Kathimerini’nin internet sayfasında yer alan haberde araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs ile Lübnan karasuları arasında kalan, "2, 3 ve 13 numaralı Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri" olduğu belirtildi. Haberde Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiği ifade edildi.

"Navigational Telex" kavramının kısaltması olan Navtex denizcilere seyrüsefer uyarıları, meteoroloji tahminleri ve güvenlik enformasyonlarını iletmeye yarayan haberleşme cihaz sistemine deniyor. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini yer ve zaman bildirerek bu yolla diğer denizcilere duyuruyorlar. Türkiye'de Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İbrahim Kalın'ın açıklaması

Geçen hafta Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Meis Adası yakınlarında görevlendirmek istemesiyle başlayan krizde dün ve bugün yumuşama sinyalleri gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada "Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'Madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün de Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hareket halinde olan donanma gemilerinin sayısını azalttığını söylemiş, Atina’nın Ankara ile "uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde" müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

DW / EC, BK

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