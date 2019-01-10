 Türkiye destekli Suriyeli silahlı gruplar birleşti | DÜNYA | DW | 04.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye destekli Suriyeli silahlı gruplar birleşti

Suriye’nin kuzeybatısında faaliyet gösteren Türkiye destekli silahlı muhalif gruplar Milli Ordu adı altında birleşme kararı aldı. Gruplar, Fırat’ın doğusundaki olası bir operasyona da destek mesajı verdi.

Syrien Kämpfer Jaysh al-Izza, Teil türkisch unterstützte Freie Syrische Armee (Getty Images/AFP/O.H. Kadour)

Türkiye destekli Suriyeli silahlı muhalif gruplar Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşme kararı aldı. Böylece TSK‘nın Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına alınan bölgeler ile İdlib vilayetinde faaliyet gösteren silahlı gruplar tek çatı altında toplanmış olacak.

Türkiye'nin desteğiyle muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetinin Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa'da düzenlenen basın toplantısında "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesinin Suriye Geçici Hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini" ilan etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yeni yapının ana faaliyet alanını İdlib, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri olarak ifade eden Mustafa, "Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin terörle mücadelesine de destek olacakları" mesajı verdi.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ise "başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceklerini" kaydetti. İdris, bundan sonra Suriye'deki grupların isimleriyle zikredilmeyeceğini, nizami ordu kriterlerinin uygulanacağını da sözlerine ekledi.

İdlib'de güç gösterisi

Türkiye destekli grupların birleşmesinin, İdlib vilayetinde en etkili güç konumundaki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer cihatçı gruplarla olası çatışmaları beraberinde getirebileceği tahmin ediliyor.

Milli Ordu komutanlarından Mustafa Secari de, bölgede Türkiye destekli Milli Ordu komutasında yaklaşık 100 bin savaşçının bulunduğunu belirterek, "Bu tabii ki HTŞ'nin canını sıkacaktır. İçeride HTŞ'yi ya da dışarıda İdlib'e girmeye çalışmaları ya da ateşkesi ihlal etmeleri durumunda Suriye hükümet birliklerini püskürtmek gibi pek çok görevle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle Nisan ayı sonunda İdlib vilayetinde HTŞ unsurlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Rusya ile geçen yıl Eylül ayında imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib vilayetinde 12 gözlem noktası bulunan Türkiye, rejim operasyonlarının devam etmesi durumunda bölgede iki milyon potansiyel sığınmacının Türkiye'ye akın etmesinden endişe duyuyor.

DW,AP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye'den Türkiye ve ABD'ye "asker" uyarısı

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, ülkesindeki Türk ve Amerikan askerlerinin çekilmesi için çağrıda bulundu. Muallim, aksi takdirde "uluslararası hukukun izin verdiği tüm karşı önlemleri almaya hakları olduğunu" söyledi. (29.09.2019)  

BM’de İdlib krizi: Ateşkes vetoya takıldı

İdlib’de ateşkes için Almanya, Belçika ve Kuveyt’in BMGK’ya sunduğu karar tasarısı Rusya ve Çin’in vetosuna takıldı. Rusya’nın “teröristlere karşı” operasyonları muaf tutan tasarısı da Batılı ülkelerce reddedildi. (20.09.2019)  

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

İfo’nun Uluslararası Göç Araştırmaları Direktörü Poutvaara, Türkiye’nin İdlib’den yeni bir mülteci akını ile karşı karşıya kalması halinde, AB-Türkiye mutabakatının çökebileceği uyarısında bulundu. (05.09.2019)  

Benzer içerik

Syrien al-Rashidin Trümmer und Ruinen

İdlib'in kontrolü El Kaide bağlantılı HTŞ'ye geçti 10.01.2019

Suriye'nin İdlib vilayetinin kontrolünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eline geçtiği bildirildi. HTŞ'nin İdlib için Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ile ateşkes imzaladığı belirtiliyor.

Syrien zwei von Trümmern verschüttete Mädchen in einem zerbombten Haus

"İdlib’deki Rus bombardımanı Türkiye üzerinde baskı için" 31.07.2019

Suriye ve Rusya aylardır İdlib’i bombalıyor. Ortadoğu uzmanı Andre Bank’a göre Esad’ın İran'ın olmadığı bir kara taarruzuyla İdlib'i ele geçirmesi son derece zor; Rus bombardımanı ise Türkiye üzerinde baskı amaçlı.

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens 

Suriye ordusu İdlib'de hava saldılarını artırdı 04.05.2019

Rusya'nın desteklediği Suriye ordusunun İdlib'de milislerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği operasyonlar sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 60'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gösterilerin merkezi konumundaki Bağdat'ta 4 Ekim'de çekilen bir fotoğraf

Irak'taki protestolarda can kaybı 50'yi geçti

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 10 protestocunun daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelindeki can kaybı 50'yi aştı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  