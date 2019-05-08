Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Türkiye, ABD'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığına yöneltilen soruya verilen yazılı yanıtta "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan bu karara, herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 8 Mart tarihinde yapılan açıklamada "Özgür ve adil seçimlerin ve meşru seçim sonuçlarının kabulünün her demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğu" vurgulanmıştı. Seçimleri yenileme kararına ilişkin olarak da, "Biz de, Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, Türkiye'nin "uzun ve onurlu bir demokrasi geleneğine" sahip olduğu belirtilerek, yenilenecek seçimlerin Türkiye'nin "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) taahhütleri, NATO müttefiki olarak konumu ve Avrupa Birliği'ne üyelik niyeti" çerçevesinde düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası" olduğunu ifade etti.

Bakanlık açıklamasında "İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir" denildi.

"Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiği" hatırlatılarak, "Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır" ifadesi kullanıldı.

DW,dha/MY,JD

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