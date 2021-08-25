 Türkiye askerlerini Kabil′den çekmeye başladı | Türkiye | DW | 26.08.2021

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Türkiye

Türkiye askerlerini Kabil'den çekmeye başladı

Türkiye, Afganistan'dan askerlerini çekmeye başladı. Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait ilk uçak Ankara'ya indi.

İslamabad'dan havalanan uçak Ankara'ya indi

İslamabad'dan havalanan uçak Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda Afganistan'da görevli askerlerin tahliye işlemleri başlatıldı.

Aralarında Türk askerinin de bulunduğu Türk Hava Yolları'nın 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Türkiye'ye havalandı. Uçağın TSİ 11.45'te de Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Bu arada bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu belirtildi.

"Şartlar oluşursa dönme sinyali"

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "belirli şartların oluşması durumunda Türkiye'nin 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koyduğu" vurgulandı.

Türk askerleri, Kabil'deki tahliye çalışmalarını tamamlamaya hazırlanıyor

Türk askerleri, Kabil'deki tahliye çalışmalarını tamamlamaya hazırlanıyor

Bakanlık, 14 Ağustos'dan bu yana Türkiye'ye ait askeri uçaklarda bin 129 sivil vatandaşın tahliyesinin yapıldığına da dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Diğer ülkeler de çekiliyor

Kabil'de ABD'nin öncülüğünde tahliye operasyonu gerçekleştiren diğer ülkeler de Afganistan'dan çekilme hazırlıklarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'a kadar Amerikan askerlerinin tümünün çekilmesi planına bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

DHA,DW/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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