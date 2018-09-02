 ″Türkiye Almanya′dan mali yardım istemeyecek″ | TÜRKİYE | DW | 05.09.2018

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TÜRKİYE

"Türkiye Almanya'dan mali yardım istemeyecek"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Türk hükümet kaynakları Almanya'dan mali yardım değil, yatırımların artırılmasını isteyeceklerini vurguladı.

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Heiko Maas Nisan ayında New York'ta bir araya gelmişti.

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Heiko Maas Nisan ayında New York'ta bir araya gelmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın iki günlük Türkiye ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Türk hükümet kaynakları, Almanya'dan mali yardım talebinin söz konusu olmadığını vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizin engellenmesi için Almanya'dan mali yardım yerine yatırımların artırılmasını istediklerini belirtti.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, "Almanya'da tartışıldığı gibi kur krizinden çıkılmasına yardım için Türkiye'nin cebine para koyulması gibi bir durum söz konusu değil. Beklentimiz bu değil" dedi. Yine dpa'ya konuşan bir hükümet yetkilisi ise Almanya'nın yatırımlar konusunda açık tutumunu sürdürmesi ve böylece gergin piyasalara yatıştırıcı bir sinyal vermesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının patlak vermesine yol açmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles Türkiye'nin türbülansa girmesinin Almanya'nın çıkarına olmayacağına işaret ederek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise Türkiye'ye mali yardımın şu an için Alman hükümetinin gündeminde olmadığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 21 Eylül'de Berlin'de temaslarda bulunacak. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'dan 7 binin üzerinde şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas,  Türkiye'deki temaslarında Alman iş insanlarının kaygılarını da gündeme getireceğini açıklamıştı.

DW,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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