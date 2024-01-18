Türkiye AB'nin en büyük atık müşterisi

Türkiye AB ülkelerinin atık ihraç ettiği ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye AB'den 12,4 ton atık satın aldı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2022 yılında Birlik dışına toplam 32 milyon 100 bin ton atık ihraç etti.

AB dışına yollanan atıkların yarısından fazlasını 17,8 milyon tonla demir ve çelik oluşturdu. Bunların yaklaşık üçte ikisi işlenmek üzere Türkiye'ye satıldı.

AB'de en büyük atık ihracatçısı 6,4 milyon ton ile Hollanda oldu. Belçika 3,9 milyon ton ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Almanya ise 3,3 milyon ton ile AB atık ihracatının onda birini gerçekleştirdi. Almanya 2011 yılında 5,8 milyon ton atık ihraç ederek zirvede yer almıştı. Ancak Almanya ihracatındaki düşüş nedeniyle birinci sıradaki yerini koruyamadı.

AB'nin ihraç ettiği atıkların en büyük alıcısı ise Türkiye oldu.

AB'ye komşu konumundaki Türkiye, madeni olmayan geri dönüştürülebilir maddelerle birlikte Avrupa'dan toplam 12,4 milyon ton atık satın aldı. Bu rakam AB'nin toplam atık ihracının yüzde 39'unu oluşturuyor.

Alıcılar sıralamasında Türkiye'den sonra 3,5 milyon ton atıkla Hindistan geldi. Hindistan tek başına Avrupa'daki atık kâğıtların yüzde 30'unu satın alarak dönüştürüyor.

İngiltere Avrupa'dan 2 milyon ton, İsviçre, Norveç ve Mısır ise 1,6'şar milyon ton atık satın aldı.

Buna karşılık AB de diğer ülkelerden 18,7 milyon ton atık ithal etti. 2021 yılına kıyasla AB'nin ithal ettiği atıklarda yüzde 5'lik bir düşüş oldu.

AB ithalatının üçte biri İngiltere'den (6,3 milyon ton) gelirken, Norveç'ten 3,4 milyon ton, İsviçre'den 2,4 milyon ton ve ABD'den 1,8 milyon ton atık satın alındı.

KNA/TY,EC

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