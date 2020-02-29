 Türkiye: 76 bin sığınmacı ayrıldı | TÜRKİYE | DW | 01.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye: 76 bin sığınmacı ayrıldı

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara Edirne'deki sınır kapılarını açan Türkiye, ülkeden ayrılan göçmen sayısının bu sabah itibarıyla 76 bini geçtiğini açıkladı.

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İdlib saldırısı sonrası Avrupa ile arasındaki sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı alan Türkiye, ülkeden ayrılan göçmen sayısının Pazar sabahı saat 09.55 itibarıyla 76 bin 358 olduğunu duyurdu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptı.


Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nden bugün yapılan açıklamada ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki geçiş noktalarında toplanan insan sayısının Cumartesi akşamı itibarıyla en az 13 bin olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki kent merkezlerinde de sınır bölgesine gitmeye hazırlanan otobüslerde çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.

Atina'dan Türkiye'ye suçlama

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumartesi gecesini Pazar'a bağlayan saatlerde sınırdan 9 bin 600 yasa dışı geçiş girişiminde bulunulduğunu ve bunların tamamının önlendiğini söyledi.

Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland

Skai televizyonuna konuşan Stefanis, bunun organize bir girişim olduğunu öne sürerek Türkiye'yi sığınmacıların sınırı yasa dışı bir şekilde geçmesine yardım etmekle suçladı. Stefanis, "Sadece durdurmamakla kalmıyorlar, onlara yardım da ediyorlar" dedi.

Yunan Savunma Bakanlığından bir kaynak ise Reuters'a yaptığı açıklamada, en az 220 kişinin deniz yoluyla Midilli Adası'na ulaştığını söyledi.

Yunan yetkililer Cuma günü tutuklanan 66 sığınmacıdan 17'sinin, yasa dışı yolla ülkeye giriş suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Tamamı Afgan olan bu kişiler, 2014'ten beri söz konusu suçtan mahkûm edilen ilk sığınmacılar olarak kayda geçti.

Yunanistan Cumartesi günü de aynı suçtan 70 kişiyi tutukladı.

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Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı

DW,AP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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