Türkiye Şuşa'da konsolosluk açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra kontrolü Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Burada önce ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Aliyev daha sonra "Şuşa Beyannamesi" denilen işbirliği belgesini imzaladı.

Belgenin imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Şuşa'da konsolosluk açmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini de sağlayacağız. Diğer yandan Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca "Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma alanında işbirliği gelişecek

Türkiye ile savunma alanında yeni işbirlikleri olacağını belirten Aliyev de imzalanan belgenin yeni ortaklıkların teminatı olduğunu söyledi. Şuşa Beyannamesi'nin savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içerdiğini ifade eden Aliyev, "Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi ilişkilerine değinen Erdoğan da Azerbaycan'ın savunma sanayisinde bir üretim merkezi olacağına dikkat çekti. Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ların bölgede "ciddi işler gördüğünü" ifade eden Erdoğan, "Ve bu savunma sanayindeki ilişkilerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle birlikte sürekli olarak bir pazar değil aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticaret hacmini 2023 yılında 15 miyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını da söyledi.

ANKA,DHA/HS,JD

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